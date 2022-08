Thor: Love and Thunder, il film Marvel Studios arriverà su Disney+ l’8 settembre

Il Disney+ Day regalerà ancora più emozioni agli abbonati con nuovi titoli che debutteranno a livello mondiale l’8 settembre, oltre ai festeggiamenti con i Parchi Disney, esperienze e prodotti.

Tra i nuovi contenuti c’è il film Marvel Studios, Thor: Love and Thunder e ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder.

Il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder segue il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma i suoi sforzi sono interrotti da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor: Love and Thunder si unisce ad altri 15 titoli del Marvel Cinematic Universe ora disponibili in streaming nel formato IMAX Enhanced su Disney+. Con IMAX Enhanced, gli abbonati potranno guardare a casa i film nel Formato Espanso IMAX, che offre fino al 26% in più di immagine per un’esperienza di visione immersiva. (Non è richiesto alcun costo o dispositivo aggiuntivo. I contenuti disponibili variano a seconda del Paese).

