Thor: Love And Thunder, Jane e Thor assieme in una nuova foto promozionale dal film

Le rotture sono difficili. Sappiamo come avviene: le cose vanno male, prendi strade separate, lavori sulle tue emozioni e ti prepari per la possibilità che un giorno potresti imbatterti nella tua vecchia fiamma in futuro.

Per Thor e Jane Foster, è ancora più complicato. Perché mentre l’ex interesse amoroso, Natalie Portman, è di nuovo nel cast del film sequel di Ragnarok, Thor: Love And Thunder, molte cose sono cambiate dall’ultima volta che l’abbiamo vista in Thor: The Dark World del 2013. Quando tornerà, lo farà non solo come una famosa astrofisica, ma come The Mighty Thor, una donna abbastanza degna da brandire Mjolnir.

Come ci si aspetterebbe, non sarà un cambiamento facile per il Thor di Chris Hemsworth riuscire a capire tutto.

“Sono passati circa otto anni”, ha detto Waititi a Empire. “Ha avuto un’altra vita, e poi l’amore della sua vita torna sulla scena vestita come lui. È un vero scempio per Thor.”

Mentre le circostanze esatte del ritorno di Foster nel MCU rimangono nascoste, l’idea che lei brandisca il martello di Thor è stata esplorata per la prima volta nella run di Jason Aaron, The Mighty Thor, del 2015.

“Non sapevo che avremmo usato la trama del personaggio di Mighty Thor fino a quando non abbiamo iniziato a elaborare la storia vera e propria”, afferma Waititi. “Stavo scrivendo ed era tipo: ‘Non sarebbe bello riportare Jane nella trama?’, ma facendolo senza percorrere terreni familiari. Non vuoi che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con l’attrezzatura scientifica. Sai, mentre Thor vola in giro, lei viene lasciata sulla Terra a battere i piedi dicendo: ‘Quando tornerà?’. È noioso. Vuoi che lei faccia parte dell’avventura.”

E con questo in mente, possiamo aspettarci che il suo caratteristico umorismo insolito farà parte di Jane proprio come i suoi nuovi elettrizzanti poteri, una sfida per cui Portman era più che pronta.

“Natalie è davvero divertente nella vita reale”, dice Waititi. “È un po’ sciocca e ha un grande senso dell’umorismo, e non penso che sia stata sfruttata abbastanza nei primi film.”

Qui sotto potete vedere una nuova immagine dei due protagonisti insieme:

Thor e Jane in una nuova immagine da #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/lCJfmXYFa5 — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 7, 2022

L’imminente Thor: Love and Thunder segnerà il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder uscirà l’8 luglio 2022.

