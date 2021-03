Thor: Love and Thunder, la controfigura di Natalie Portman in un bizzarro stunt sul set

I Marvel Studios stanno dando il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con dieci nuove proposte nel 2021 e una dozzina in più nel 2022. Incluso in questo enorme gruppo di uscite c’è Thor: Love and Thunder, che segnerà la prima volta in cui un eroe dei Marvel Studios ha ricevuto una quarta avventura solista al cinema.

L’attore protagonista Chris Hemsworth sarà affiancato da un cast di stelle a dargli supporto, tra cui la Valchiria di Tessa Thompson, La potente Thor di Natalie Portman e i Guardiani della Galassia in una forma limitata.

Come è avvenuto nelle precedenti uscite del MCU di Hemsworth, Love and Thunder sarà sicuramente caratterizzato dal Dio del Yuono e dal suo team che si esibiscono in alcune incredibili sequenze d’azione mentre attraversano la galassia. Grazie ad un nuovo leak sui social media, alcune di quelle sequenze possono essere viste.

In un nuovo post su Twitter dell’utente CreamOrScream, è emerso un video che mostra uno stunt sul set di Thor: Love and Thunder. Anche se non possiamo dirlo certezza vista la qualità della ripresa, nella sequenza sembra esserci la controfigura di Natalie Portman attaccata a una sorta di imbracatura, sollevata da un dispositivo meccanico mentre altri stuntman in tute blu la sollevano e la mettono in difficoltà fisica.

Natalie Portman’s stunt double performing a stunt in the air for Thor: Love and Thunder in Sydney, 04-03-2021#Marvel #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/pPmSQPOkYx — XRealm Matthews (@CreamOrScream) March 5, 2021

Senza dettagli sulla trama confermati per la quarta avventura da solista di Chris Hemsworth, è difficile dire in che tipo di guai si troverà Jane Foster in questa scena. Tuttavia, ci sono un paio di piccoli dettagli che possono scorgere i fan con gli occhi d’aquila.

L’ambientazione sembra essere New Asgard sulla Terra, che è anche il luogo in cui si è svolta la scena con Melissa McCarthy, Luke Hemsworth e Matt Damon nella loro scenetta, come rivelato dalle foto dal set di pochi giorni fa. Mentre Thor e il suo team probabilmente attraverseranno la galassia nella loro prossima missione, sembra che il pianeta natale di Jane Foster svolgerà un ruolo importante nelle ambientazioni del film.

Inoltre, il modo in cui si muove la controfigura di Portman ricorda stranamente ciò che accadeva a Jane quando era posseduta dalla gemma della realtà in Thor: The Dark World. Mentre le Gemme dell’Infinito probabilmente non avranno un ruolo in Thor: Love and Thunder, sembra indicare che una sorta di forza soprannaturale investirà la dottoressa Foster.

