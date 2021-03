Thor: Love and Thunder, Melissa McCarthy avvistata sul set del film Marvel

Il giorno di Natale, Melissa McCarthy e il collaboratore / regista / marito, Ben Falcone, sono apparsi su Instagram per avvisare Taika Waititi e la banda Marvel che erano in Australia – dove McCarthy aveva girato Nine Perfect Strangers – e disponibili per apparire in Thor: Love and Thunder.

A quanto pare, quello che sembrava partito come uno scherzo, si è esaudito, stando a quanto mostrato dalle immagini del set del film che mostrano McCarthy in particolare.

Le immagini indicano che Waititi sta preparando un sequel del suo film, che racconta nuovamente il “nobile” “sacrificio” di Loki (Tom Hiddleston) visto all’inizio di Thor: Ragnarok con Matt Damon nei panni di Loki, Luke Hemsworth nei panni di Thor e Sam Neill nei panni di Odino, tra gli altri. Gli attori stanno tornando tutti nei ruoli, in qualche modo, per una nuova commedia che sembra fare da recap a Ragnarok.

McCarthy è quindi stata avvistata sul set col costume della Hela di Cate Blanchett. Resta da vedere in quale contesto questa scena verrà girata, e soprattutto dove si svolga dal momento che Asgard è davvero un ex-luogo dopo gli eventi di Ragnarok.

Melissa McCarthy as Fake Hela in Thor: Love and Thunder (via Daily Mail: https://t.co/M0s3C9ObtJ) pic.twitter.com/hLDNv7sk24 — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 2, 2021

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di del Dio del Tuono con Natalie Portman nel mix, di ritorno nei panni del suo personaggio, Jane Foster, che assumerà il ruolo di Lady Thor per questa puntata. Taika Waititi ritorna alla sedia del regista dopo Thor: Ragnarok del 2017, con Tessa Thompson che dovrebbe tornare come Valchiria.

Bale ha interpretato Bruce Wayne / Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, considerata un punto di riferimento nella produzione di film tratti dai fumetti. L’attore ha evitato i franchise da quando la serie si è conclusa con The Dark Knight Rises del 2012, anche se per un certo periodo ha tentato di ottenere un ruolo per Solo: A Star Wars Story.

Bale è quattro volte candidato all’Oscar ed è attualmente nelle conversazione per la stagione dei premi con Le Mans ’66 della Fox. L’attore ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter del 2010.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema nel 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...