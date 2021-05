Thor: Love and Thunder, nuove foto dal set mostrano una nave asgardiana con strani sedili

Thor: Love and Thunder è la prossima avventura da solista per l’asgardiano preferito da tutti e l’entusiasmo continua a crescere prima dell’uscita fissata per il 6 maggio 2022.

Il quarto episodio mette insieme un cast stellare proveniente da vari angoli dell’universo cinematografico Marvel, mettendo insieme Thor e i Guardiani della Galassia per un’avventura spaziale. I veterani del MCU saranno affiancati da una vasta gamma di nuovi arrivati, tra cui Melissa McCarthy nei panni di una falsa Hela e Russell Crowe nella versione Marvel di Zeus.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Ora, nuove foto dal set hanno rivelato un settore insolito di New Asgard, in cui gli alieni potrebbero aver costruito qualcosa per aiutare la la crescita economia di ciò che resta di quella civiltà. Queste nuove foto dal set sono state ottenute dal Daily Mail Australia, e ritraggono diverse aree di abitazioni residenziali oltre a una nave asgardiana dotata di posti a sedere simili a quelli che potremmo vedere in un’attrazione di un parco a tema.

Oppure qualcos’altro. Il veicolo si trova dietro un edificio chiamato “Asgard Tours: Aerial Sightseeing”, cosa che ci lascia presupporre la barca sia una sorta di veicoli modificati per portare i turisti in giro per New Asgard, similmente ai bus per turisti di Los Angeles.

New Thor: Love and Thunder set photos of New Asgard! (via Daily Mail: https://t.co/VvQYT98ceH) pic.twitter.com/uBYOXQWLBU — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) May 21, 2021

Thor: Love and Thunder uscirà il 6 maggio 2022, con regia di Taika Waititi, su una sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson e dello stesso Waititi, e con Kevin Feige come produttore.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Nel cast Chris Hemwsorth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor), Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Jaimie Alexander (Sif), Tessa Thompson (Valchiria), Sean Gunn (Kraglin), Taika Waititi (Korg), Russell Crowe e Christian Bale (Gorr the God Butcher).

