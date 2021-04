Thor: Love and Thunder, Russel Crowe rivela apparentemente per caso il suo ruolo

Russell Crowe rivela che interpreta Zeus in Thor: Love and Thunder.

I Marvel Studios stanno attualmente girando il quarto episodio del franchise di Thor con Chris Hemsworth in Australia. L’imminente blockbuster diretto da Taika Waititi presenta uno dei più grandi cast del Marvel Cinematic Universe per un film stand-alone fino ad oggi. Personaggi familiari come Jane Foster, Valchiria e i Guardiani della Galassia appariranno nel film, ma porterà anche alcuni nuovi attori nel MCU.

Ciò include Christian Bale nel ruolo di Gorr the God Butcher e Melissa McCarthy nel ruolo della falsa Hela.

È stato recentemente rivelato che anche Crowe si è segretamente unito al cast di Thor: Love and Thunder. Il suo coinvolgimento è diventato pubblico dopo che è stato notato con il cast e la troupe in Australia, ma non c’erano foto di lui sul set. Ciò ha generato mistero circa il suo ruolo che i fan erano ansiosi di risolvere.

Le speculazioni si sono scatenate su quale personaggio della vasta mitologia a fumetti della Marvel avrebbero potuto interpretare Crowe. Le teorie andavano dal falso Thanos, una futura versione di Thor e la voce di Beta Ray Bill. Anche se sembrava che il ruolo di Crowe sarebbe rimasto segreto fino all’uscita di Thor: Love and Thunder nel 2022, ha ora confermato l’identità del suo personaggio.

Crowe ha recentemente rilasciato un’intervista con la stazione radio australiana Joy 94.9 e l’account Twitter @lovethundernews è riuscito a catturare una registrazione della conversazione. Ad un certo punto, Crowe ha rivelato casualmente di interpretare Zeus in Thor: Love and Thunder. L’attore ha detto che questo è il suo ultimo giorno di riprese e “Zeus-ing it up” nella produzione Marvel Studios

Questa informazione non è confermata dai Marvel Studios ma dovrebbe essere legittima ammettendo che Crowe dica la verità.

