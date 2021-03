Thor: Love and Thunder, Russell Crowe si unisce al cast del film

Buone nuove per i fan del Dio del Tuono! Giunge ora la notizia che l’attore Russell Crowe si è unito al cast del quarto stand alone dedicato a Thor: Thor: Love and Thunder, per la regia di Taika Waititi (già regista di Thor: Ragnarok).

La conferma arriva da Deadline dopo l’arrivo di rumor online circa il coinvolgimento dell’attore, visto insieme a Chris Hemsworth (interprete di Thor) che è attualmente impegnato con le riprese del film Marvel Studios.

Ovviamente non sappiamo ancora nulla circa il personaggio che Crowe interpreterà, ma, stando a quanto viene riportato, sembrerebbe che i Marvel Studios volessero tenere segreto il coinvolgimento dell’attore fino all’uscita del film, un po’ come successe col cammeo di Matt Damon e Sam Neil in Ragnarok. È probabile, dunque, che Crowe non ricopra un ruolo particolarmente importante all’interno del film ma che si possa limitare ad un piccolo cammeo come quello di Damon nel film di Waititi.

Personalmente, spero vivamente che non sia così e che abbia un ruolo ben più grande!

Fonte: Comicbook

Thor: Love and Thunder uscirà il 6 maggio 2022, con regia di Taika Waititi, su una sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson e dello stesso Waititi, e con Kevin Feige come produttore.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Nel cast Chris Hemwsorth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor), Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Jaimie Alexander (Sif), Tessa Thompson (Valchiria), Sean Gunn (Kraglin), Taika Waititi (Korg), Russell Crowe e Christian Bale (Gorr the God Butcher).

