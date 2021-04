Thor: Love and Thunder, Taika Waititi conferma l’utilizzo della tecnologia StageCraft?

Il nuovo film del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder, a quanto pare presenterà scene girate all’interno dei set LED noti come StageCraft della ILM.

Il regista Taika Waititi e Chris Hemsworth si riuniscono per il quarto film da solista del personaggio Marvel, dopo il successo della loro collaborazione iniziale in Thor: Ragnarok. La produzione del film è in corso da alcuni mesi dopo che il coronavirus ha notevolmente ritardato il suo programma di riprese iniziale.

I lavori sono ripresi in Australia a gennaio 2021, e ora il film continua la sua produzione mentre emergono ulteriori dettagli sul progetto. Quando è stato annunciato per la prima volta durante il panel della Hall H dei Marvel Studios al Comic-Con 2019 di San Diego, erano presenti solo Hemsworth, Tessa Thompson nei panni di Valchiria, e Natalie Portman nei panni di Jane Foster, ma da allora, il film ha maturato un cast più grande che coinvolge anche diversi membri dei Guardiani della Galassia, Lady Sif, Christian Bale come Gorr the God Butcher, il principale antagonista della storia e, più recentemente, Russell Crowe ha annunciato di interpretare Zeus.

In mezzo a tutto questo, Waititi si è concentrato sulla produzione offrendo aggiornamenti occasionali.

L’ultimo post su Instagram del regista rivela che il lavoro continua per Thor: Love and Thunder con una foto che lo vede al lavoro con le sue figlie. Waititi ha condiviso diversi scatti di loro, rivelando che le riprese del film si sono spostate all’interno di un set LED StageCraft.

È stato precedentemente rivelato che ILM stava costruendo uno stage simile a quello utilizzato in The Mandalorian nel lotto Fox Studios Australia per il prossimo film Marvel Studios. Ora ne abbiamo la conferma.

