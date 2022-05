Thor: Love and Thunder, Taika Waititi lo descrive come “un film sull’amore, con i supereroi e lo spazio”

Taika Waititi porta l’amore – e il tuono – in Thor: Love and Thunder.

Dopo aver rivitalizzato l’asgardiano in Thor: Ragnarok del 2017, Waititi torna nel Marvel Cinematic Universe per riunire il Dio del Tuono in pensione, Thor (Chris Hemsworth) con la sua ex ragazza Jane Foster (Natalie Portman) dopo Avengers: Endgame. Quando Jane tornerà brandendo il Mjolnir e possedendo il potere del potente Thor, il potenziale di una storia d’amore riaccesa potrebbe rendere Thor: Love and Thunder degno di un altro genere: la commedia romantica con supereroi.

“Tonalmente è dove l’ho sempre voluto portare”, ha detto Waititi a Empire Magazine di Thor 4, aggiungendo che lo descrive come “un film sull’amore, con i supereroi e lo spazio.”

Oltre a mettere il Vendicatore in pensione alla ricerca della pace interiore, Waititi voleva raccontare una storia d’amore romantica e supereroistica.

“Volevo abbracciare questa cosa su cui sono sempre stato un po’ sprezzante, esplorare questa idea di amore e mostrare personaggi che credono nell’amore”, ha spiegato Waititi. “Sulla carta mi sembra un po’ raccapricciante, ma c’è un modo per farlo con personaggi fantastici e fare un film interessante, inserendo quegli elementi che nessun fan vorrebbe mai in un film di supereroi, ovvero persone che parlano di amore e personaggi che si baciano.”

Ma quei personaggi potrebbero non essere chi – o cosa – ci si potrebbe aspettare. A completare il cast ci sono gli alleati dei potenti Thor: Re Valchira di New Asgard (Tessa Thompson), Korg (Waititi) e i membri dei Guardiani della Galassia, Star-Lord (Chris Pratt), Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Rocket Raccoon (voce di Bradley Cooper) e Groot (voce di Vin Diesel).

“Penso che la maggior parte delle persone presumerà che la storia d’amore sia tra Chris e Natalie”, ha scherzato Waititi. “Non posso promettere che ciò che la gente pensa accadrà in questo film accadrà.”

