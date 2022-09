Thor: Love and Thunder, Taika Waititi parla del cameo di Gesù poi non inserito nel film

Thor: Love and Thunder ha dato una splendida occhiata al lato divino della Marvel quando Thor e i suoi amici hanno visitato Omnipotence City, e si sono mescolati con divinità di ogni tipo. Da Zeus a (quasi) Bastet, divinità provenienti da tutta la mitologia in lungo e in largo si sono riunite per discutere su come affrontare la minaccia di Gorr il God Butcher (e il piano per la prossima orgia, ovviamente).

I fan, ovviamente, hanno visto molte delle interpretazioni della Marvel sulla mitologia norrena nei film di Thor, inclusi metà dei Nove Regni. Detto questo, è stato comunque molto divertente dare un’occhiata alle divinità di altri pantheon che sono presenti nei fumetti, con alcune divertenti aggiunte.

Di recente, il regista Taika Waititi ha condiviso un cameo che non ha trovato spazio nel film finale: Gesù Cristo stesso. In un’intervista con BBC Radio 1, il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi ha condiviso un piano per includere nel film una delle più celebri figure religiose del mondo reale. Alla domanda del critico cinematografico Ali Plumb su eventuali cameo “troppo pazzi” che non sono stati inclusi nel film, Waititi ha sottolineato di essere rimasto sorpreso “dal fatto che il dio degli gnocchi ce l’abbia fatta”.

Forse la menzione più singolare è arrivata quando ha continuato indicando una scena in cui la Valchiria di Tessa Thompson menziona un “dio della falegnameria” e aggiunge che “doveva esserci un cameo di tu-sai-chi. Big J”. Questo è un chiaro riferimento a Gesù Cristo, che, secondo la mitologia cristiana era un falegname prima di iniziare a predicare.

Nel nuovo documentario Assembled, i fan possono dare un’occhiata migliore ad alcuni degli dei che sono riusciti a farcela nel film. Il capo del reparto trucco Matteo Silvi osserva che “per quanto riguarda il trucco, nel Tempio d’oro, avevamo 18-20 divinità da creare”.

Tra questi c’era “Fur God” o “Fur Dog” di Stephen Hunter, come gli piace essere chiamato, raffigurato in alto a destra come una specie di testa pelosa con i piedi. Secondo Hunter “avrebbe parlato con Thor di orge e cose del genere”.

Degno di nota è anche un dio a tema azteco che Matteo Silvi sottolinea “sembrare un mosaico di vetro in faccia”, che indossava un abito, ma era realizzato in dettaglio con mani e piedi dipinti oltre al suo intricato disegno del viso.

Un ostacolo per il team di truccatori è stato però il dio greco Dioniso, che Waititi voleva “sembrasse una statua di marmo”. L’effetto è stato realizzato con screpolature sulla pelle, con un viso severo uscito da una scultura dell’età classica.

