Thor: Love and Thunder, Taika Waititi parla dell’approccio alla mitologia norrena presente nel film

Thor: Love and Thunder sta per essere rilasciato, con la promessa di portare una nuova, selvaggia storia nel Marvel Cinematic Universe.

I trailer e il materiale marketing del film hanno indicato che il suo tono sarà senza dubbio comico e campy, con interpretazioni particolari della tradizione Marvel che della mitologia norrena.

Durante una recente apparizione in The Late Show con Stephen Colbert, il regista e co-sceneggiatore di Thor: Love and Thunder Taika Waititi si è tuffato in alcuni di questi riferimenti e ha affermato che si combinano in un film che sembra tutto “un mucchio di elementi consigliati da bambini di sei anni”, circa cosa vorrebbe veder da un film.

“Quando guardi questo film, è come se avessimo chiesto a un gruppo di bambini di sei anni cosa volevano in un film, e abbiamo semplicemente detto di sì a tutto”, ha spiegato Waititi. “È così ridicolo. C’è una nave vichinga, trainata nello spazio da due capre giganti, ed è il mezzo con cui Thor va in giro in questo film. E questo viene dalla mitologia! Quindi avevo persone che mi dicevano: ‘È troppo ridicolo, Taika’, ed io rispondevo: ‘Ma no, l’abbiamo preso dalla mitologia!’.”

Waititi ha anche citato un esempio incredibilmente specifico di come la mitologia norrena ha dato forma a Loki e ha scherzato sul fatto che avrebbe dovuto essere così già dalla sua prima apparizione nel MCU.

“Loki a un certo punto si è trasformato in una femmina di cavallo, ha fatto sesso con un serpente, è rimasto incinta e ha dato alla luce un cavallo a otto zampe”, ha spiegato Waititi. “Perché non era presente questa scena in Avengers? Inizieremo una petizione, dobbiamo vedere Tom Hiddleston incinta di un cavallo.”

