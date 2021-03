Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson e due capre giganti intraviste in alcune foto dal set

Proprio fuori dallo stage a febbraio, i fan hanno potuto vedere un’entusiasmante foto dal set di Thor: Love and Thunder che mostrava una capra.

Più specificamente, una capra gigante, che ha fatto arrabbiare i fan dei fumetti poiché era del tutto probabile che questo film introducesse almeno una delle capre mistiche di Thor che tirano il suo carro, Toothgnasher o Toothgrinder.

I fan inizialmente hanno iniziato a ipotizzare che forse il regista e scrittore Taika Waititi avesse fuso le creature poiché la capra di Thor non si vedeva da nessuna parte. Tuttavia, molte nuove foto dal set hanno iniziato a trapelare negli ultimi giorni, inclusa una che mostra che le capre sono due.

Condivise dall’utente Twitter lovethundernews (tramite The Direct), le nuove foto del set hanno offerto ai fan uno sguardo migliore alla capra bianca gigante vista in precedenza, ma questa volta accompagnata da un’altra capra marrone altrettanto grande con corna molto più arricciate.

Y’all i’m sorry I should’ve said Toothgrinder and Toothgnasher in the tweet but it was late I just wanted to tweet these photos and go to bed many apologies — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 3, 2021

In più possiamo notare Tessa Thompson, che era sul set con una nuova acconciatura che avrà il suo personaggio, Valchiria, e abiti casual blu brillante atipici se comparati con le ultime due apparizioni del personaggio nel MCU.

Inoltre, un membro della crew è stato visto trasportare quello che sembra essere un sostegno per Miek senza il suo esoscheletrico.

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di del Dio del Tuono con Natalie Portman nel mix, di ritorno nei panni del suo personaggio, Jane Foster, che assumerà il ruolo di Lady Thor per questa puntata. Taika Waititi ritorna alla sedia del regista dopo Thor: Ragnarok del 2017, con Tessa Thompson che dovrebbe tornare come Valchiria.

Bale ha interpretato Bruce Wayne / Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, considerata un punto di riferimento nella produzione di film tratti dai fumetti. L’attore ha evitato i franchise da quando la serie si è conclusa con The Dark Knight Rises del 2012, anche se per un certo periodo ha tentato di ottenere un ruolo per Solo: A Star Wars Story.

Bale è quattro volte candidato all’Oscar ed è attualmente nelle conversazione per la stagione dei premi con Le Mans ’66 della Fox. L’attore ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter del 2010.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema nel 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...