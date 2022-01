Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson parla di Valchiria e di un’aggiornamento dei suoi poteri

Thor: Love and Thunder darà a Valchiria alcuni nuovi poteri.

Tessa Thompson, l’attrice che interpreta la potente guerriera asgardiana nel prossimo film di Taika Waititi del MCU, ha parlato con W Magazine della sua carriera e dell’evoluzione del Marvel Cinematic Universe. L’attrice ha spiegato che il mondo non è l’unica cosa in espansione, anche i poteri di Valchiria stanno andando verso strane direzioni.

Nel nuovo film, dice che avrà la capacità di portare le persone nell’aldilà e farle rivivere se necessario. Come collegamento al Valhalla, questo ha un senso. Ma i fan inizieranno a chiedersi che tipo di ruolo potrebbe svolgere in Love and Thunder. Ogni membro del cast e della troupe ha affermato che Waititi ha in programma alcune cose tremendamente strane per il prossimo capitolo. I commenti della Thompson qui sembrerebbero solo rafforzare queste affermazioni.

“Ha abilità strane, ad essere onesti. Può percepire quando qualcuno è vicino alla morte e lo porta nel Valhalla, che è essenzialmente l’aldilà. Può far rivivere le persone. Ma quando fa rivivere le persone, a volte finisce nel loro corpo. È una cosa strana. Può essere piuttosto erotico. E poi ha una forza sovrumana ed è essenzialmente un dio.”

Il cambiamento è un tema che è stato coerente nel MCU negli ultimi tempi. La Thompson in precedenza aveva detto che avrebbe avuto alcune nuove responsabilità nel film. Valchiria è la regina ora e questo significa che qualche cambiamento era prevedibile.

