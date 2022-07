Thor: Love and Thunder, un nuovo concept art mostra il Satana che Russell Crowe avrebbe dovuto interpretare

Il concept art appena rivelato per Thor: Love and Thunder rivela il ruolo che Russell Crowe doveva interpretare originariamente prima di essere scelto per interpretare il dio dell’Olimpo Zeus.

Thor: Love and Thunder ha visto Chris Hemsworth tornare nei panni del Dio del Tuono della Marvel mentre affronta il terrificante Gorr the God Butcher di Christian Bale. Lungo uno degli sviluppi narrativi della pellicola, la storia porta Thor a incontrare Zeus in una svolta di cui non parlo per non fare spoiler, ma il grande interprete de Il Gladiatore nei precedenti concept del film sappiamo che doveva interpretare un altro personaggio.

Sappiamo, da informazioni già venute fuori, che Russell Crowe prima di interpretare il venerato dio greco, originariamente era stato considerato per un semplice cameo come una figura parte del pantheon cristiano.

Come confermato dal concept art condiviso da Ken Barthelley, un disegnatore di creature e personaggi che ha lavorato a Thor: Love and Thunder, Russell Crowe doveva originariamente apparire come Satana nel film.

L’esatta natura del ruolo pianificato di Satana in Thor: Love and Thunder non è chiara, ma Barthelley ha fatto notare nel suo post su Instagram che Russell Crowe avrebbe interpretato la parte “in una scena cameo”. È improbabile che gli dei di Onnipotent City avrebbero posto il Diavolo nella posizione di potere in definitiva detenuta da Zeus, quindi è probabile che il ruolo di Crowe fosse originariamente impostato per essere molto più piccolo.

Qui sotto potete vedere il concept art:

Thor: Love and Thunder ha segnato il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder è uscito il 6 luglio 2022.

