Thor: Love and Thunder, un nuovo spot mostra nuovi footage di Valchiria e i Guardiani della Galassia

Thor: Love and Thunder farà presto il suo debutto sul grande schermo, riportando il Dio del Tuono in un quarto film solista. In questa avventura sono presenti anche i Guardiani della Galassia, che non sono stati visti in un film del MCU da quando hanno lasciato la Terra con Thor sul Benatar alla fine di Avengers: Endgame del 2019.

Si dice che i Guardiani abbiano un ruolo minore in questo sequel in arrivo, il che probabilmente significa che il pubblico li vedrà alla fine del loro viaggio con Thor prima di prendere strade separate.

Anche se quasi certamente non avranno molto screentime poiché questo è un film incentrato sul viaggio da solista del Dio del Tuono, qualsiasi progetto con la squadra di sfigati intergalattici porta sicuramente a un sacco di risate e azione.

I primi due trailer includevano una quantità inaspettata di footage dei Guardiani, in gran parte erano presenti nella battaglia che vediamo su un pianeta sconosciuto, con Chris Hemsworth e Pratt che si salutano. Ora, mentre la storia completa si avvicina al suo debutto, i fan possono dare un’occhiata ad alcuni nuovi footage con un nuovo spot.

Potete vederlo qui sotto:

L’imminente Thor: Love and Thunder segnerà il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh. Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe. Thor: Love and Thunder uscirà l’8 luglio 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...