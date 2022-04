Thor: Love and Thunder, una descrizione online lascia intendere che Jane Foster “soffre di cancro” nel film

Thor: Love and Thunder ha fatto scalpore questa settimana, quando il primo teaser trailer dell’attesissimo film Marvel è finalmente uscito dopo un lungo periodo da record.

Mentre il teaser mostrava il ritorno di personaggi amati dai fan come Valkyrie, Korg e i Guardiani della Galassia, ciò che ha attirato l’attenzione è stato sicuramente la rivelazione della Jane Foster in armatura con tanto di Martello ricostruito.

I livelli di eccitazione erano alle stelle quando Natalie Portman è apparsa sul palco del Comic-Con di San Diego nel 2019. L’attrice ha confermato che sarebbe tornata nel quarto film di Thor dopo aver saltato Thor: Ragnarok, dicendo anche che non solo sarebbe tornata nei panni dell’ex fidanzata di Thor, Jane, ma avrebbe impugnato il potente martello Mjolnir.

Il turno di Jane Foster come degna del martello è stato stabilito nei fumetti Marvel da qualche tempo, ma non è chiaro quanto Thor: Love and Thunder adatterà del materiale originale. Tuttavia, un recente elenco di articoli ha confermato che Thor 4 rimarrà fedele a un aspetto particolare delle radici del personaggio di Jane Foster.

Una descrizione di uno shop online per una replica con licenza ufficiale dell’elmo di Mighty Thor di Thor: Love and Thunder ha rivelato alcuni dettagli in più sul personaggio di Natalie Portman nel film, confermando apparentemente che Jane Foster “soffre di cancro” nel film. La descrizione rileva che Jane “combatterà il cancro nella sua forma umana” mentre combatterà Gorr (interpretato da Christian Bale) quando sarà nella sua forma divina.

“Sofferente di cancro, l’astrofisica ed ex fidanzata di Thor, Jane Foster, ha visitato New Asgard e la sua vita è cambiata per sempre. Misteriosamente, i pezzi rotti del Mjolnir, il martello del dio del tuono, l’hanno trasformata nella Potente Thor e le hanno donato i superpoteri di Thor, per combattere le minacce interne ed esterne. Brandendo Mjolnir stessa, è diventata una devota protettrice dando vita ad nuovo eroe!”

Da tempo si sospettava che Thor: Love and Thunder avrebbe incluso la battaglia di Jane Foster contro il cancro al seno, come ha fatto nei fumetti. Natalie Portman ha alluso al fatto che Jane si sarebbe sottoposta a un trattamento per il cancro in un’intervista l’anno scorso, ed ora questa descrizione sembra confermare che questo sarà davvero il canone nel nuovo film di Thor.

La lotta di Foster contro il cancro al seno ha costituito una parte importante dello sviluppo del suo personaggio nei fumetti. In sostanza, una volta diventata la Potente Thor, i suoi nuovi poteri hanno sradicato la chemioterapia dal suo sistema, ma non sono stati ancora in grado di curarla completamente dal cancro.

Questo ha creato un bel dilemma per Jane nei fumetti poiché rimaneva afflitta dalla sua malattia ogni volta che non impugnava Mjolnir. Sembra che questa lotta sarà inclusa anche in Thor: Love and Thunder, poiché la descrizione afferma che Jane combatte il cancro “nella sua forma umana” e il cattivo Gorr the God Butcher nella sua “forma divina”.

