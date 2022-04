Thor: Love and Thunder, una grafica promozionale per merchandising rivelerebbe il look di Gorr

Una nuova grafica di una confezione per dei giocattoli collegati al film Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, rivelerebbe il design del cattivo interpretato da Christian Bale.

Mancano meno di tre mesi all’attesissimo rilascio del film in uscita dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder. Mentre i fan devono ancora vedere un trailer per il quarto film da solista del Thor di Chris Hemsworth, abbiamo ottenuto solo alcuni piccoli scorci dalle foto dal set e alcune immagini promozionali.

Ora, potremmo finalmente aver dato un’occhiata al design del principale antagonista del film, Gorr the God Butcher, interpretato dal premio Oscar Christian Bale.

Una nuova grafica promozionale della linea di giocattoli Marvel Legends per Thor: Love and Thunder è emersa sul web. Grazie a questa possiamo dare una buona occhiata a come si presume apparirà il Gorr the God Butcher di Christian Bale nella sua confezione da action figure.

Potete vederlo qui sotto:

This Marvel Legends art for Thor Love and Thunder is sex pic.twitter.com/1jmp2AjdCq — That REDACTED Guy #NWH (@REDACTEDSpider) April 10, 2022

🚨 Colecionáveis de 'LOVE AND THUNDER', revelam visuais do Thor, Poderosa Thor de Jane Foster, Valkyrie, Senhor das estrelas e do Lord Voldemort… digo, cof cof, Gorr, o Carniceiro dos Deuses. pic.twitter.com/KieFN3A0Ig — Nação Marvel in the #MultiverseOfMadness (@nacaomarveI) April 9, 2022

Christian Bale como Gorr el Carnicero de Dioses en 'Thor: Love And Thunder' 🔨♥️⚡#ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/N8870gLcyI — Rincón⚡Friki (@RinconFriki_ok) April 10, 2022

L’imminente Thor: Love and Thunder segnerà il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder uscirà l’8 luglio 2022.

