Thor: Ragnarok, l’originale scena della morte di Odino arriva online

La scena di apertura originale di Thor: Ragnarok in cui Hela uccide Odino è stata pubblicata online.

Dopo aver realizzato che Loki aveva impersonato Odino, Thor trascina suo fratello sulla Terra nella speranza di riportare il padre a casa. Sfortunatamente, quando arrivano alla presunta casa di Odino, l’edificio è già in procinto di essere demolito. Non sapendo dove trovare il padre, la coppia cerca l’aiuto del Dottor Strange, che li porta in Norvegia, dove Odino li sta già aspettando. La loro riunione è abbastanza lunga da consentire al padre di avvertire i due figli del pericolo che Hela pone e di salutarli personalmente. Muore in pace, diventando polvere splendente prima di essere spazzato via dal vento. Tuttavia, la scena iniziale di Ragnarok era completamente diversa.

Per celebrare la conclusione del primo arco di 23 film del MCU, i Marvel Studios hanno lanciato il cofanetto della Saga dell’Infinito, pieno zeppo di momenti dietro le quinte e scene cancellate, oltre a tagli alternativi di alcuni dei momenti più memorabili del franchise.

Ciò include la sequenza originale di Ragnarok, in cui Hela arriva per uccidere Odino poco dopo essere stato scoperto in un vicolo da Loki e Thor.

Potete vedere il video qui sotto:

Una parte di questa scena è stata effettivamente utilizzata nel marketing di Thor: Ragnarok, in particolare lo scatto in cui Hela schiaccia senza sforzo il Mjölnir.

Nei trailer la cosa avviene chiaramente nel vicolo, ma nel taglio cinematografico del film, la distruzione del martello magico ha avuto luogo in Norvegia. Secondo Waititi, hanno deciso di riprendere nuovamente la sequenza dopo che il pubblico ai test screening si è detto troppo dispiaciuto per Odino.

