Three Thousand Years of Longing: ecco l’anticipazione del trailer del nuovo film di George Miller

Siamo così entusiasti di vedere finalmente qualcosa del prossimo lungometraggio di George Miller, THREE THOUSAND YEARS OF LONGING, che si può tradurre in “3000 anni di nostalgia”.

Il film, in gestazione ormai da diverso tempo, presenta un cast incredibile e tutto ciò che Miller crea vale sempre la pena di vederlo.

Le prime descrizioni spiegano che il film è incentrato su “uno studioso in viaggio per un impegno, parlare a Istanbul, quando inavvertitamente convoca un Djinn che descrive in dettaglio il suo lungo viaggio attraverso la fantasia e la storia, mentre cerca di tentare questo studioso – che afferma di non volere nulla – a esprimere i suoi tre desideri. Tilda Swinton interpreta lo studioso, insieme a Idris Elba nel ruolo del Djinn.

Idris Elba ha twittato il teaser questa mattina, e ora ve lo proponiamo in formato Youtube. MGM Studios ha ufficialmente rilasciato il teaser quindi eccolo qui sotto, insieme alla notizia che un trailer completo arriverà venerdì 20 maggio.

Il film, che Miller ha scritto insieme a sua figlia Augusta Gore, sarà presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Cannes 2022.

Potete vedere il trailer qui sotto:

