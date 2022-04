Three Thousand Years of Longing: prima foto per il nuovo film di George Miller

Da pochi giorni sono stati rivelati i film che verranno presentati durante il prestigioso Festival del Cinema di Cannes, e tra questi c’è anche il tanto atteso Three Thousand Years of Longing diretto da George Miller, geniale regista autore di Mad Max.

Poco sappiamo del film, se non che si tratta di un dramma romantico con tinte fantasy, in cui una studiosa inglese incontra un essere magico, noto come djinn, che le permetterà di esprimere tre desideri in cambio della libertà.

Questi due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Tilda Swinton e Idris Elba, che si mostrano per la prima volta in un’inedita foto ufficiale.

Che ve ne pare? Cosa vi aspettate dal ritorno sul grande schermo di Miller?

Three Thousand Years of Longing debutterà al Festival di Cannes a maggio 2022, scritto e diretto da George Miller e con Dean Hood, Doug Mitchell e lo stesso Miller come produttori.

La fotografia è a cura di john Seale, con musiche di Junkie XL e montaggio di Margaret Sixel.

Nel cast Idris Elba, Tilda Swinton, Ayla Browne, David Collins e Kaan Guldur.

