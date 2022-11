Thunderbolts: David Harbour parla del film dicendo che lancerà una bomba sul MCU

Da quando Stranger Things è arrivato su Netflix nel 2016, la gente si è innamorata di David Harbour.

Anche se è sempre esistito sulle scene, la fama l’ha raggiunta col ruolo di Hopper nella serie Netflix. Quello spettacolo ha dato un enorme impulso alla sua carriera, ed è cresciuto solo dopo che si è unito al Marvel Cinematic Universe come Red Guardian in Black Widow dell’anno scorso.

Con il modo in cui i fan hanno reagito a Red Guardian prima e soprattutto dopo l’uscita di quel film, era inevitabile vedere una continuazione, proprio come con la Yelena Belova di Florence Pugh, e infatti entrambi li rivedremo presto nel film Thunderbolts, insieme al Winter Soldier di Sebastian Stan e altri antagonisti del MCU, tutti guidati dalla Contessa di Julia Louis-Dreyfuss.

Anche se il film uscirà tra qualche anno, grazie a io9 il buon Harbour ha recentemente avuto la possibilità di parlarne durante il circuito della stampa per il prossimo film natalizio dell’attore, Violent Night. Sebbene Harbour abbia ammesso di non aver ancora ricevuto una sceneggiatura dallo sceneggiatore Eric Pearson (un ex membro del MCU i cui precedenti lavori includono Black Widow), ha detto che gli è stato detto: “l’arco narrativo del film e come funziona… ed è super cool. L’idea è davvero fantastica“.

Vedere il film nell’elenco futuro del MCU sembra strano e l’inclusione di Red Guardian nella squadra è di gran lunga la cosa più strana, dal momento che non ha fatto nulla di malvagio o dannoso nei confronti degli eroi del franchise. Anche così, Harbour ha detto a io9 che la stranezza di tutto fa parte del punto, dicendo che: “usare questi personaggi sembra molto casuale”.

“Ho amato Wyatt [Russell] e i personaggi di Sebastian e Julia in tutto l’universo”, ha continuato. “Quello che [il regista Jake Schreier] vuole fare con il personaggio di Florence è molto interessante e il modo in cui vedo lo sviluppo della nostra relazione è molto interessante. E poi quando vedi cosa stanno cercando di creare Jake ed Eric Pearson… il film è davvero intelligente quanto disordinato.”

Oltre al commento sulla eclettica formazione, Harbour ha concluso l’intervista promettendo alcune grandi cose in arrivo per la connettività del MCU con questo nuovo film: “Sarà divertente. sarà strano, sarà pieno d’azione. E poi lanceremo anche una bomba, il che è fantastico”.

Marvel’s Thunderbolts dovrebbe uscire nei cinema il 26 luglio 2024.

