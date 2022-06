Thunderbolts: Marvel rivela il nuovo film che sarà diretto da Jake Schreier

Il film top-secret dei Thunderbolts dei Marvel Studios sembra aver guadagnato slancio, e stando a Deadline, Jake Schreier sarà il regista del nuovo film. Lo sceneggiatore di Black Widow, Eric Pearson, sta scrivendo la sceneggiatura con la produzione del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Non si sa molto sulla trama del film, a parte il fatto che ruota attorno a un gruppo di cattivi che vengono inviati in missioni commissionate dal governo. Un altro elemento che rimane vago è quali personaggi faranno parte di questa squadra dal momento che il film è tecnicamente ancora in fase di sviluppo, anche se fonti affermano che la Marvel è stata in contatto con alcune persone che già fanno parte del MCU per assicurarsi di mantenere la loro fedeltà per la prossima estate, quando gireranno.

Detto questo, alcuni dei personaggi che potrebbero potenzialmente apparire nel film includono il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent e Winter Soldier. Anche il generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross è una possibilità poiché è la persona nei fumetti che assembla la prima squadra – da cui il nome – ma ciò non è confermato poiché nessun accordo per nessun attore è stato chiuso.

Mentre la major è stata in fermento sulla ricerca del regista per I Fantastici Quattro, che ha appena iniziato a incontrare potenziali candidati, lo studio si è concentrato su Thunderbolts e, secondo gli addetti ai lavori, la presentazione di Schreier nelle ultime settimane ha sbalordito i dirigenti e alla fine gli fatto ottenere il lavoro.

Schreier, che si è fatto le ossa dirigendo video musicali di Kanye West e Kendrick Lamar, è entrato in scena con il suo caro Robot & Frank al Sundance nel 2013. Nel 2015 ha anche diretto Paper Towns, ha recentemente terminato la produzione delle serie A24 e Netflix, Beef, e ha diretto episodi di Dave di FX.

