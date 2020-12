Tiana, Moana, Iwájú e altri: ecco le sinossi della serie Walt Disney Animation Studios

Disney + rivisiterà la libreria progetti dei Walt Disney Animation Studios con nuovi spettacoli ispirati ad alcuni dei film più amati dagli studi di animazione, tra cui Big Hero 6 e La Principessa e il Rabocchio. Annunciato durante il Disney Investor Day 2020, incentrato principalmente sullo streaming, WDAS darà vita alla nuova serie “Baymax!”, la prima serie animata in assoluto degli studios, “Tiana”, la prima serie Disney Princess di WDAS, e “Moana The Series”, una serie musical di lunga durata che continuerà l’avventura in alto mare iniziata nel film campione d’incassi del 2016.

Disney ha anche annunciato che il prossimo lungometraggio di WDAS con Kelly Marie Tran e Awkwafina, Raya and the Last Dragon, debutterà su Disney + lo stesso giorno in cui uscirà nelle sale tramite il modello Premier Access iniziato con il live-action, Mulan.

Durante la presentazione di giovedì è stato evidenziato il prossimo lungometraggio di WDAS, Encanto, dei registi Byron Howard (Rapunzel) e Jared Bush (Zootopia). Con le canzoni dell’artista vincitore di Emmy, GRAMMY e Tony Award, Lin-Manuel Miranda, Encanto uscirà nei cinema a novembre 2021.

Baymax! – La prima serie animata in assoluto dei Walt Disney Animation Studios, si svolge nella fantastica città di San Fransokyo e presenta il bot sanitario amato dai fan, Baymax. Creato da Don Hall, il regista premio Oscar® di “Big Hero 6”, Baymax sarà presentato in anteprima su Disney + all’inizio del 2022.

Iwájú – E’ una nuovissima serie originale in arrivo su Disney + nel 2022. La serie è la prima collaborazione nel suo genere tra i Walt Disney Animation Studios e la società di intrattenimento di fumetti panafricana Kugali, come anche i suoi fondatori Tolu Olowofoyeku, Ziki Nelson e Hamid Ibrahim. Iwájú, che si traduce approssimativamente in “Il futuro” nella lingua yoruba, è intriso di fantascienza. La serie di lunga durata è ambientata a Lagos, in Nigeria, ed esplora temi profondi come lotta di classe, innocenza e sfida allo status quo. Il regista Ziki Nelson afferma: “Questo spettacolo combinerà la magia e l’esperienza dell’animazione Disney con il fuoco e l’autenticità della narrativa di Kugali. Iwájú rappresenta un mio sogno d’infanzia volto a raccontare la mia storia e quella della mia gente”.

Moana, La serie – In arrivo su Disney + nel 2023, è una nuova serie musical che segue la vivace viaggiatrice Moana mentre si avventura ben oltre la barriera corallina. Lo studio si collega ancora una volta con i protagonisti delle Isole del Pacifico per aiutare a raccontare le storie di girovaghi marittimi e altre tradizioni portate in vita per generazioni attraverso la narrazione orale.

Tiana – In arrivo su Disney + nel 2023, è una serie in stile commedia musical con la straordinaria imprenditrice che ora è la principessa del regno di Maldonia. Le nuovissime avventure esplorano sia Maldonia che l’amata città natale di Tiana, New Orleans. Tiana è la prima principessa ad avere la sua serie di Walt Disney Animation Studios.

Zootopia + – La serie torna nella frenetica metropoli animaliesca di Zootopia in una serie breve diretta da Trent Correy e Josie Trinidad. Zootopia + si immerge più a fondo nella vita di alcuni dei personaggi più intriganti del film, tra cui Fru Fru, il toporagno artico appena sposato; i talentuosi ballerini di Gazelle; e il bradipo pieno di sorprese, Flash. La breve serie debutterà su Disney + nella primavera del 2022.

