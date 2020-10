Till Death: le prime immagini del nuovo film con Megan Fox

Sulla scia dell’uscita di Rogue in cui Fox interpreta il leader di una squadra di mercenari, abbiamo dato il tuo primo sguardo a un altro scenario di sopravvivenza guidato dall’attrice, Till Death.

SK Dale fa il suo debutto alla regia con Till Death, sviluppato da una sceneggiatura scritta da Jason Carvey che si è guadagnata un posto nella BloodList, una versione horror della Black List che mette in evidenza alcune delle migliori sceneggiature di “genere oscuro” non prodotte in circolazione.

Come descritto nella sinossi ufficiale del film: “Till Death racconta la storia di Emma (Fox), che viene ammanettata al marito morto come parte di una disgustosa vendetta. Dovrà sopravvivere a due assassini assoldati per finire il lavoro“. Quando il casting di Fox è stato annunciato per la prima volta, Jeffrey Greenstein di Millennium Media ha condiviso quanto segue:

“Quando abbiamo letto per la prima volta questo concept nella Blood List, ha immediatamente attirato la nostra attenzione. È una storia divertente e piena di suspense che sconvolgerà e soddisferà il pubblico di tutto il mondo, e non potremmo essere più entusiasti che Megan dia vita a tutto questo.”

Il film vede nel cast anche Eoin Macken (The Night Shift), Aml Ameen (Sense8), Callan Mulvey (300: Rise of an Empire) e Jack Roth (Us and Them).

Ora che Till Death ha terminato le riprese ai Nu Boyana Studios in Bulgaria, possiamo mostrarvi alcune prime immagini.

