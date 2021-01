Tim Allen spera ancora che il sequel di Galaxy Quest decolli nonostante la morte di Alan Rickman

Tim Allen pare non si arrenderà mai circa il tanto discusso sequel di Galaxy Quest, anche dopo che il progetto è stato presumibilmente messo in disparte dopo la morte prematura e tragica del co-protagonista Alan Rickman. Ma cinque anni dopo la rottamazione di Galaxy Quest 2, Allen spera che il sequel decolli, soprattutto per via della sua “favolosa sceneggiatura”.

Tim Allen, che ha recitato nella commedia di fantascienza classica di culto del 1999, Galaxy Quest, ha fornito un aggiornamento sullo stato del sequel, che attualmente è in uno “schema di attesa”, stando a quanto ha detto a Entertainment Weekly.

“Non ho contattato nessuno nell’ultima settimana, ma ne parliamo tutto il tempo”, ha detto Allen. “C’è costantemente un piccolo sfarfallio di una torcia al butano con cui potremmo riavviarlo. Senza rivelare troppo, un membro della famiglia di Alan [Rickman] potrebbe intervenire e l’idea continuerebbe a funzionare.”

Il progetto è iniziato per la prima volta all’inizio del 2015, quando è stato concepito come uno spettacolo televisivo. Nello stesso anno, Amazon raccolse il progetto e il regista del film originale, Dean Parisot, assieme al co-sceneggiatore Robert Gordon. Ma la morte di Rickman nel 2016 ha causato una battuta d’arresto e il sequel è stato presumibilmente eliminato. Dopotutto, come si fa a realizzare Galaxy Quest 2 senza uno dei suoi personaggi centrali e più amati, Alexander Dane, AKA Dr. Lazarus?

Il personaggio ispirato a Spock avrebbe dovuto anche svolgere un ruolo centrale nella sceneggiatura di Gordon, che pure Allen ha anticipato. Il film doveva ruotare attorno alla relazione tra l’egocentrico personaggio di Allen, Jason Nesmith e Alexander Dane di Rickman.

“È una sceneggiatura favolosa”, ha detto Allen. “Ma ha avuto un una battuta d’arresto perché il meraviglioso Alan Rickman è morto. Quindi è diventato tutto molto triste e oscuro perché [la sceneggiatura] riguardava [Lazarus] e Taggart. Riguardava la loro storia. Ciò non significa che non possano riavviare l’idea e la storia però.”

La morte di Rickman è un po’ più di una battuta d’arresto, probabilmente schiaccia qualsiasi desiderio di un sequel. Galaxy Quest, una parodia benevola su Star Trek, non sarebbe lo stesso senza il suo intero equipaggio, e senza Rickman, i cui occhiolini e le ambizioni shakespeariane erano una parte enorme del successo del film originale. Ma Parisot è anche recentemente intervenuto circa l’idea di un sequel, e chiaramente non è contrario a riportare in vita la serie morta da tempo, con il suo recente successo. Indipendentemente da ciò, Allen sembra ottimista sul fatto che la bozza della sceneggiatura possa essere aggiornata nonostante la grave perdita, soprattutto perché la trama ruota attorno ai viaggi spaziali alla velocità della luce, che mostrerebbero l’equipaggio fuori sincrono rispetto alla Terra.

“[Il sequel] potrebbe accadere ora o tra cinque anni e non importa affatto perché quando viaggi alla velocità della luce… quando torni possono essere passati solo 20 minuti, ma sulla Terra sono 20 anni, giusto? Quella parte è meravigliosa per il fanatico della fantascienza che è in me. Ma in questo momento è in uno schema di attesa.”

