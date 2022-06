Tim Burton riflette su Batman Returns e sulle critiche ricevute al tempo circa il tono troppo dark

Uno dei motivi per cui Batman continua a resistere sullo schermo è la sua capacità di adattamento. Nel corso degli anni il più grande detective del mondo è stato portato sullo schermo in varie incarnazioni, dalla serie TV campy degli anni ’60 alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan , ogni versione portava chiari segni dei cineasti e delle epoche da cui hanno avuto origine pur essendo inconfondibilmente Batman. Forse nessuna Bat-persona lo ha mostrato così distintamente come quello di Batman Returns, il sequel fallito di Tim Burton che ha seguito il suo blockbuster del 1989 con frustate di lattice, pinguini esplosivi e una prospettiva stravagante che poteva venire solo dal mente dietro Beetlejuice e Edward mani di forbice .

In una nuova importante intervista con Empire, Tim Burton ha rivisitato il film per il suo 30° anniversario, ripensando a un film che, all’epoca, era considerato il più oscuro dedicato a Batman. Quest’anno, il noir hard-boiled di Matt Reeves ha dimostrato che c’erano profondità più oscure da esplorare: “È divertente vederlo ora, perché tutti questi ricordi tornano da ‘È troppo dark’.”, dice. “Quindi, mi fa ridere un po’.”

Sebbene Returns abbia una sensibilità distorta, sia giocosamente gotica e spesso stravagante, è lontano dalla grinta pseudo-realistica di film come Il Cavaliere Oscuro o del film di Reeves, l’ultimo dei quali Burton deve ancora vedere.

Data l’accoglienza di Returns e le controversie sul suo tono oscuro in quel momento, lo studio si è rivolto al regista Joel Schumacher per dirigere Batman Forever e Batman & Robin, due film la cui estetica Day-Glo e la sensibilità ispirata ai cartoni animati per bambini sembravano lontani milioni di miglia da Burton.

Una delle decisioni più criticate dei film di Schumacher ha particolarmente irritato il regista di Returns.

“[Allora] andarono dall’altra parte. Questa è la cosa divertente. Ma poi mi sono detto: ‘Aspetta un minuto. Bene. Aspetta un secondo qui. Ti lamenti di me, sono troppo strano, sono troppo dark, e poi metti i capezzoli sul costume? Vai a farti fottere’. Sul serio. Quindi sì, penso che sia per questo che non sono finito a fare un terzo film.”

Ora che le uscite sul grande schermo di Batman lo vedono combattere contro terroristi psicopatici e serial killer, i giorni della guerra dei pinguini sembrano ormai un tempo passato. Mentre Burton guarda indietro a Batman Returns ora, vede più della semplice oscurità per cui è diventato famoso.

“Non sono solo eccessivamente dark. Questo mi rappresenta nel senso che… è così che vedo le cose. Non è inteso come pura oscurità. C’è un misto”, dice. “Sono davvero affezionato a questo film a causa dello strano esperimento che mi è sembrato.”

