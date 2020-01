Tim Minear rivela che la Fox è aperta ad un possibile revival di Firefly

Il produttore esecutivo di Firefly, Tim Minear, ha recentemente rinvigorito la richiesta dei fan di un risveglio (o forse ha semplicemente aumentato le loro aspettative più di quanto non lo fossero già) quando ha twittato una foto dell’ultimo giorno di riprese della serie cult di Joss Whedon.

E poi Whedon ha aggiunto benzina al fuoco.

Da quando Minear ha iniziato, TheWrap ha chiesto sia a lui che al presidente dell’entertainment della Fox, Michael Thorn, cosa ci vorrebbe per rilanciare l’avventura spaziale/western guidata da Nathan Fillion durante il tour stampa della Television Critics Association, martedì.

“La macro risposta è che ogni volta che guardiamo a uno dei nostri titoli classici, se c’è un modo per reinventarlo per i tempi moderni rendendolo risonante ora come lo era in origine per i fan, siamo decisamente aperti”, ha detto Thorn. “Ho adorato Firefly e ho visto ogni episodio. Non ci ho lavorato, ma ho adorato lo spettacolo. Era già emerso prima, ma avevamo The Orville in onda e non aveva senso avere, come rete di trasmissione molto mirata, due franchise spaziali in onda.”

E mentre The Orville da allora si è trasferito su Hulu, liberando lo slot per il “franchise spaziale”, Thorn sottolinea che Minear è già “molto impegnato” con la Fox in questo momento, guidando sia 9-1-1 che il suo imminente spin-off, 9-1-1: Lone Star. Ma a quanto pare è ritenuta una buona idea, a detta del dirigente della Fox.

Firefly, prodotto per la televisione dalla 20th Century Fox, è stato presentato per la prima volta nel settembre del 2002 ed è stato cancellato dopo la trasmissione di undici dei quattordici episodi prodotti per la prima stagione. Ma da allora, lo spettacolo ha accumulato una fan-base decisamente ampia. Insieme a Fillion, lo spettacolo ha visto nel cast Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau e Ron Glass.

“In questo mercato affollato, se puoi iniziare con una sorta di consapevolezza del marchio e il prodotto ha un supporto, come in questo caso, un amore folle e appassionato, parti già avvantaggiato”, ha detto Thorn.

Per quanto riguarda Minear, a quanto pare lui e Whedon hanno già parlato di un risveglio in diversi momenti nell’ultimo decennio.

“Joss ha in qualche modo ravvivato il tutto realizzando Serenity”, ha detto Minear, riferendosi al film del 2005 che ha rappresentato il finale di serie per il grande schermo. “Ma abbiamo parlato di diverse permutazioni e di come potrebbe funzionare. Prendi due dei personaggi e li poni in un luogo diverso raccontando una nuova storia con due vecchi personaggi, con nuovi personaggi? Non puoi riavere tutto il cast indietro, a meno che tu non faccia qualcosa di simile a una serie limitata, come con X-Files. Allora forse potresti far tornare queste persone. Perché Nathan è un po impegnato con The Rookie. Ma lo so anche perché ho appena scritto un po’ di messaggi a Nathan nel fine settimana, quando ho pubblicato quella foto di Firefly e lui è diventato molto emotivo. Tutti quelli che hanno lavorato allo show lo adorano e ne parlano ancora. Vedo ancora Alan di tanto in tanto.”

Fondamentalmente, Minear pensa che l’unico modo in cui Firefly possa essere rianimato è in un formato a serie limitata, magari 8 o 10 episodi ambientati in quell’universo.

