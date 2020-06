Timur Bekmambetov sul possibile sequel di Wanted e sullo stile di ripresa detto Screenlife

Dopo un altamente proficua collaborazione con Timur Bekmambetov sulla pellicola di stile “Screenlife”, Unfriended – che a fronte di un budget di 1 milione di euro stanziati, ha guadagnato 65 milioni di dollari in tutto il mondo, Universal e Bekmambetov hanno siglato un accordo di collaborare per altri cinque film girati in quel formato.

Per chi non avesse familiarità con lo stile, lo Screenlife è una forma dirompente di narrazione che evita l’interazione con telecamere tradizionali per metodi che guidano visivamente la narrazione attraverso storie che si svolgono dal punto di vista degli smartphone e degli schermi di computer, dove la maggior parte di noi ora trascorre gran parte delle nostre ore di veglia.

Unfriended e Searching sono proficui esempi di questo stile. Nel caso del primo abbiamo già descritto il guadagno, ma per il secondo c’è stato ancora più introito a fronte di un budget irrisorio – 880.000 dollari con un guadagno di ben 75.5 milioni.

La relazione tra lo studio e il regista però è iniziata col debutto alla regia statunitense di Bekmambetov nel 2008, con Wanted. Dopo aver incassato $ 342 milioni con il film che vede al centro James McAvoy, Angelina Jolie e Morgan Freeman, quel film è stato a lungo in stasi per ricevere un sequel, e Bekmambetov ha lanciato l’idea di farlo con questo nuovo linguaggio cinematografico in cui crede.

“Forse fare il sequel in Screenlife”, ha detto Bekmambetov a Deadline. “Non riesco a immaginare che un assassino nel mondo di oggi possa correre con una pistola. Perché? Userebbe i droni, o forse la tecnologia informatica. Non è più necessario far curvare i proiettili. Devi piegare le idee.”

Bekmambetov lo ha sicuramente fatto con Screenlife, un formato che per coincidenza si è dimostrato molto favorevole in tempi di pandemia. Mentre le produzioni di Hollywood sono state chiuse da marzo, ha prodotto cinque film durante il blocco COVID-19.

“Durante questo periodo folle, abbiamo vissuto in modalità Screenlife, ed è molto organico produrre film perché possono essere fatti mentre le persone sono a casa nel loro luogo sicuro”, ha continuato. “Siamo tutti in diverse città e possiamo registrare schermate senza incontrarci. È la natura di questo linguaggio cinematografico, il formato Screenlife. È un processo di produzione molto organico e ciò che abbiamo imparato negli ultimi mesi è che è l’unica tecnologia di produzione che ci consente di lavorare con queste restrizioni. Il mio attore è a Londra e posso registrare il suo schermo da Los Angeles, e può recitare e comunicare con un altro attore che si trova a Sydney, davanti allo schermo. Sto registrando la loro conversazione ed è lo stesso delle riprese. C’è una storia, un dramma, una storia d’amore e possono interagire tra loro e io registro l’interazione. Non si tratta solo di volti, su Skype e Windows, o di un sistema per conferenze, è anche lo schermo del personaggio. Quello che ho imparato è che è molto importante vedere il comportamento del tuo personaggio. Ad esempio, stai scrivendo qualcosa, come la scena iniziale di un film in cui il ragazzo sta cercando su Google: ‘Come suicidarsi’. Attraverso quell’unica riga, sai tutto di lui, perché non mentiamo mai ai nostri schermi. Pensiamo che gli schermi facciano parte del nostro io interno. Se vedi il mio schermo, sai esattamente cosa provo, cosa faccio, cosa sto sognando.”

