Titans 2: Netflix conferma la data d’uscita italiana della seconda stagione!

A inizio dicembre è terminata la seconda stagione di Titans della piattaforma DC Universe, e mentre aspettavamo notizie circa la terza stagione (già confermata), è arrivata la notizia che questa nuova stagione della bella serie sarebbe arrivata su Netflix a gennaio, ma non sapevamo di preciso quando.

Di recente Netflix stesso, nella sua consueta rivelazione mensile dei titoli in arrivo, ha mostrato un immagine che setta l’uscita della seconda stagione al 10 gennaio 2020, confermando il rumor lasciato trapelare dall’attrice Minka Kelly.

Qui sotto potete vedere il tweet:

Lista di cose da fare a gennaio: salutare la star di un famoso show degli anni '90, incontrare una comunità di donne misteriose, comprare pallottole d'argento, seduta spiritica con Kiernan Shipka, i̶s̶c̶r̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶ ̶i̶n̶ ̶p̶a̶l̶e̶s̶t̶r̶a̶ (rimandato al mese prossimo). pic.twitter.com/j8mRXgGswm — Netflix Italia (@NetflixIT) December 27, 2019

Nella seconda stagione, a seguito del catastrofico incontro con Trigon, Dick forma nuovamente i Titans. Sotto la sua supervisione nella loro nuova casa alla Titans Tower, Rachel, Gar e Jason Todd si allenano insieme per perfezionare le loro abilità da eroi e lavorare come un team. A loro si uniscono Hank Hall e Dawn Granger aka Hawk e Dove, insieme a Donna Troy aka Wonder Girl.

Proprio quando i Titans originali tentano di passare ad una vita regolare, un vecchio nemico riemerge e tutti dovranno riunirsi per occuparsi di affari incompiuti.

Mentre questa famiglia di nuovi e vecchi Titans – inclusi Conner Kent e Rose Wilson – impara a coesistere, l’arrivo di Deathstroke mette in luce i peccati dei vecchi Titans, che minacciano di strappare di nuovo a pezzi questa nuova famiglia.

Oltre i nostri eroi già visti nella prima stagione, ci saranno delle new entry Bruce Wayne (Ian Glen), Superboy (Joshua Orpin), Aqualad (Drew Van Acker), Krypto ed il villain Deathstroke/Slade Wilson (Esai Morales) insieme ai due figli Jericho (Chella Man) e Ravager (Rose Wilson).

