Titans 3: Akiva Goldsman parla della terza stagione e quando ripartirà la produzione

Come molti studi e servizi, DC Universe ha dovuto adattare la propria linea di produzione di diversi progetti a causa della pandemia di coronavirus, ed è poco chiaro dove ciò ponga la terza stagione di Titans.

La serie di punta è già stata rinnovata per la terza stagione, e il lavoro era già in corso prima della pandemia, quindi i fan si stanno chiedendo quale sia il piano adesso. Il co-creatore di Titans, Akiva Goldsman, ha fatto luce su ciò quando ha parlato recentemente con Collider, dicendo che le storie sono già state sviluppate per la stagione e che è una priorità per DC Universe iniziare le riprese nello show il prima possibile.

“[Il produttore] Greg Walker gestisce la stanza degli sceneggiatori della terza stagione. Le storie sono state sviluppate, ma tutto è leggermente rallentato, ovviamente”, ha detto Goldsman. “La terza stagione prevede di andare davanti con la produzione il prima possibile. ”

Questa è una grande notizia, soprattutto dopo aver visto finalmente Dick Grayson assumere l’identità di Nightwing nella seconda stagione, e c’è molto da caratterizzare dopo quel folle finale. Abbiamo finalmente visto un’anticipazione della squadra attuale alla fine dell’episodio, quindi speriamo che lo spettacolo possa ricominciare con le riprese della stagione 3 il prima possibile.

Per quanto riguarda gli altri dettagli della stagione 3, Goldsman non ha detto nient’altro. Alla domanda su un ritorno di Batman, ha detto “non ho intenzione di dirvelo“, e ha scosso la testa per quanto riguarda le altre storie della stagione 3.

