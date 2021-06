Titans 3: alcune nuove foto dal set mostrano il nuovo costume di Raven

Alcune nuove foto dal set della terza stagione di Titans mostrano il nuovo look di Raven.

Rachel Roth e i suoi compagni di squadra hanno avuto alcuni costumi diversi nel corso dello show DC Comics. Ma Tegan Croft si sta avvicinando sempre di più ad una versione simile a quella dei fumetti in questa stagione. Sembra che stia assumendo un aspetto leggermente più adulto del suo look caratteristico, ma è innegabilmente Raven.

Agosto non arriverà mai abbastanza velocemente per i fan dello spettacolo HBO Max. Alcune sorprese sono già state anticipate. Wayne Manor o i nuovi cattivi, e grazie alla foto qua sotto adesso potete dare un’occhiata a Raven e anche al costume della Blackfire di Damaris Lewis.

Le cose sono destinate ad essere un po’ diverse nella terza stagione di Titans. Lo showrunner Greg Walker ha effettivamente parlato di alcuni dei piccoli dettagli che circondano il team all’inizio di quest’anno, dicendo che alla fine trovano un modo per essere una squadra.

