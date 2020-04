Titans 3: Barbara Gordon farà la sua apparizione nella terza stagione

Barbara Gordon, l’amatissimo personaggio dei fumetti DC, pare si stia per unire alla serie Titans, e più precisamente nella premiere della terza stagione.

Nel 2018, Titans è stato il primo spettacolo ad essere presentato in anteprima sul servizio di streaming DC Universe e presto è diventato un prodotto molto ben accolto. La seconda stagione è arrivata l’anno scorso andando in onda fra settembre a novembre, ed una terza stagione è stata confermata poco prima del finale. Non è stata annunciata una data di inizio ufficiale, ma i fan sono ansiosi di sapere quando il loro giovane super team tornerà per altre avventure. Molti sperano che la terza stagione manterrà finalmente la sua promessa di mostrare i Titani lavorare insieme dopo due stagioni che lottano per riunirsi.

La storia della stagione 3 di Titans è un mistero, anche se alcuni intrecci della trama della seconda stagione potrebbero far luce su dove andrà lo spettacolo. Il cattivo dei fumetti della DC, Blackfire (Damaris Lewis), è stato visto arrivare sulla Terra alla fine della stagione, probabilmente alla ricerca di sua sorella Koriand’r (Anna Diop).

I fan si aspettano un intenso scontro tra i due in base alla loro relazione dai fumetti. Inoltre, c’è speranza che Donna Troy (Conor Leslie), morta nel finale della seconda stagione, possa in qualche modo tornare in vita. Le probabilità che ciò accada sono abbastanza buone, dato che recentemente Leslie è sembrata stuzzicare il suo ritorno.

Ora i fan di Titans hanno un’altra cosa su cui speculare, ovvero l’arrivo di Barbara Gordon, AKA Batgirl, AKA Oracle. Durante una live streaming su Facebook con i cineasti di Titani, Boris Mojsovski e Brendan Steacy, Mojsovski ha parlato delle voci secondo cui la premiere della terza stagione sarebbe stata caratterizzata dall’arrivo di un nuovo personaggio, confermando quindi l’arrivo di un nuovo volto, dicendo: “Sarà Barbara Gordon”.

Gran parte del livestream è stato dedicato a Mojsovski e Steacy per discutere del loro lavoro su Titans, anche se sono stati forniti alcuni suggerimenti sulla stagione in arrivo. Mojsovski ha anche rivelato che sarebbero tornati a Gotham, e che la stagione 3 sarebbe quindi assomigliata in alcune parti alle stagioni precedenti. Come ha detto:

“La stagione dovrebbe avere, in senso buono, molte somiglianze con la prima e alcune fantastici elementi emotivi della seconda.”

Mojsovski ha espresso la sua eccitazione per ciò che verrà, che è destinato a incuriosire i fan. L’inclusione di Barbara Gordon nei Titans è qualcosa che renderà felici i fan. Nei fumetti, Barbara è uno dei membri chiave delle Birds of Prey, ma nel film è stata totalmente esclusa, ovviamente. Ciò ha sicuramente indispettito alcuni fan hardcore nel modo sbagliato, poiché molti pensavano che Barbara meritasse di essere la star del film.

Mentre un’apparizione (potenzialmente veloce) in Titans potrebbe non essere sufficiente per cancellare quei risentimenti, potrebbe comunque rendere felici i fan.

