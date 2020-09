Titans 3: Curran Walters anticipa che il costume di Red Hood sta venendo bene

La star di Titans, Curran Walters, vuole che i fan sappiano che il costume di Red Hood sta venendo bene per la terza stagione.

Jason Todd è uno dei preferiti dello show e gli spettatori non vedono l’ora che arrivi il cambiamento atteso da un po’ di tempo.

Non sono ancora state rilasciate immagini del costume di Red Hood, ma quel tweet di Walters sicuramente avrà fatto saltare sulla sedia molti fan.

All’inizio di quest’anno, la star di Titans si è unita al Talking Shop di Comicbook per discutere della terza stagione. Walters ha detto di non essere stato un grande fan dei fumetti prima di essere scelto come Jason Todd. Ciò significava che era giunto il momento per un po’ d’immersione profonda in un Robin molto complicato.

“Sì, voglio dire, sarebbe piuttosto interessante”, ha detto Walters dell’essere potenzialmente Red Hood. “Voglio dire, tutto dipende da quello che pensa la squadra e da dove gli sceneggiatori di Titans decidono di andare. Sarebbe bello se un giorno arrivassimo a quel punto nella trama di Titans. Vedremo sicuramente.”

Qui sotto il tweet:

GUYS REDHOOD LOOKS SOOO GOOD — Curran Walters (@CurranWalters1) September 25, 2020

Abbiamo visto Grayson abbracciare il suo nuovo alias come Nightwing nella seconda stagione, quindi questo è solo un passo naturale per il nuovo Robin, e non vediamo l’ora di vederlo su schermo, soprattutto perché Cappuccio Rosso ha ancora meno problemi con la brutalità di quando Grayson ha mostrato nella prima stagione.

Ciò solleva anche la questione se Damian Wayne finirà per essere una parte importante dello spettacolo ora che Todd e Grayson hanno abbandonato il ruolo di Robin, ma dovremo solo aspettare e vedere.

La terza stagione introdurrà anche Barbara Gordon, anche se l’attrice per il ruolo deve ancora essere scelta. In questo universo Barbara ha rinunciato al mantello di Batgirl in favore di sostituire suo padre come Commissario del GCPD. Inutile dire che non è entusiasta di ritrovarsi con Dick Grayson e di avere i Titani a creare problemi in città.

A proposito di guai, sembra che lo Spaventapasseri sarà uno dei principali cattivi della seconda stagione. Anche l’attore per questo ruolo deve ancora essere scelto, ma sappiamo che il dottor Jonathan Crane interpreterà il ruolo di Hannibal Lecter nei panni di un detenuto di Arkham Asylum che si consulta su casi difficili per il GCPD.

Probabilmente è lecito ritenere che Crane scapperà e riprenderà a tormentare la città con il gas della paura prima della fine della stagione 3. E non saremmo sorpresi di vedere Iain Glen riprendere il suo ruolo di Bruce Wayne nella terza stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...