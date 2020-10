Titans 3: ecco le prime immagini di Curran Walters nel costume di Red Hood

HBO Max ha rivelato il primo sguardo al Jason Todd di Curran Walters nel costume dell’anti-eroe DC, Red Hood, per la stagione 3 di Titans.

Uno dei grandi cambiamenti in arrivo per l’adattamento live-action di Teen Titans il prossimo anno è l’arrivo di Red Hood, la seconda identità segreta di Jason Todd nella mitologia DC. Jason, che è stato introdotto per la prima volta nella stagione 1 di Titans, è diventato rapidamente un protagonista della serie quando è stato aggiornato allo status di regular nella seconda stagione.

Durante il secondo anno dello show, gli spettatori hanno seguito Jason alle prese col lavorare con i membri del team. Dopo essersi scontrato con il primo Boy Wonder, Dick Grayson, e aver avuto una storia d’amore con Rose Wilson aka Ravager, Jason lascia la squadra alla fine della stagione.

Mentre la stagione 3 di Titans doveva originariamente arrivare questo autunno, la pandemia globale ha finito per influenzare il dramma DC, con il suo prolungamento fino al prossimo anno. Al rialzo, la produzione è iniziata di recente a Toronto, in Canada, in base alle nuove linee guida della sicurezza messe in atto a causa del COVID-19. Inizialmente prodotta da DC Universe, Titans era una delle serie originali dello streamer che è finita per passare a HBO Max mentre il servizio di streaming DC ha preso a concentrarsi completamente sui fumetti.

Uno dei grandi annunci in uscita da DC FanDome per Titans era che la stagione 3 avrebbe visto Jason passare da Robin a Red Hood e poi scontrarsi con la sua ex squadra. Durante il fine settimana, gli account ufficiali sui social media dello show hanno anticipato che una grande rivelazione circa Red Hood sarebbe arrivata, e ora sono spuntate online le prima immagini ufficiali.

Potete vederle qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...