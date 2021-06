Titans 3: il Dr. Crane e Barbara Gordon nelle prime immagini promozionali

Grazie a EW possiamo svelarvi il first-look a Vincent Kartheiser nei panni del Dr. Jonathan Crane, alias Spaventapasseri in Titans stagione 3. Quando la serie drammatica super-eroistica di HBO Max tornerà il 12 agosto, la star di Mad Men interpreterà il ben noto super cattivo di Batman.

“Pensa ad Hannibal Lecter”, afferma lo showrunner Greg Walker. “Gli è stata data l’opportunità di esprimere opinioni sui modi per fermare i cattivi. Quando un cattivo esplode a Gotham ciò attira [Dick Grayson] e lo porta a lavorare con lui.”

Date le particolari ossessioni di Crane, è naturale che sfiderà i Titani in un modo molto diverso rispetto al grande cattivo della seconda stagione.

“Gran parte del nostro spettacolo riguarda il diventare una famiglia e le paure che le persone hanno quando invecchiano. Crane sembra essere, in molti modi, un cattivo perfetto in quanto sfrutta la paura. La mente e il cuore degli umani diventano il campo di battaglia. E’ qualcuno che gioca con i tuoi sentimenti e le tue emozioni, ed è lì che vogliamo vivere.”

Walker crede che il pubblico sarà molto impressionato dall’interpretazione di Kartheiser nei panni di Crane: “è uno psicologo istruito che comprende la mente umana“, detto dall’attore stesso, “ma nutre anche una profonda e oscura vendetta“, vuole distruggere le persone in un modo che come attore uno deve essere in grado di manifestare. Crane è pieno di manie e comportamenti da folle, e a quanto pare “[Kartheiser] gestisce tutti gli aspetti molto bene“.

Il dr. Crane e Barbara Gordon nelle prime immagini dalla terza stagione di #Titans pic.twitter.com/UM9nNUFryn — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) June 17, 2021

L’introduzione di Crane nel mondo di Titans arriva quando la squadra di giovani spalle ora eroi, guidata da Dick, alias Nightwing (Brenton Thwaites), si trasferisce da San Francisco a Gotham. Quando Dick torna nella sua tormentata città natale, riaccende la sua storia d’amore – e stringe una nuova partnership – con Barbara Gordon (Savannah Welch), l’allora Batgirl diventata commissario del GCPD. La collaborazione costringe la coppia a fare i conti con il disordinato retaggio di Batman e Jim Gordon nella lotta al crimine e, si spera, a trovare un modo migliore per proteggere la città.

“Nella nostra storia con Dick che torna a Gotham – e Gotham è praticamente un personaggio in questa stagione – si parla di figli e figlie, [e] di inoltrarsi nell’ombra dei tuoi genitori”, afferma Walker. “Barbara sarà combattuta dall’arrivo di Dick. La sensazione di Barbara è che l’eredità di Bruce e Jim sia qualcosa di antiquato e inefficiente: la sindrome di Dio, il che significa che i supereroi creano la situazione in cui sono gli eroi. Entrano in una situazione, la risolvono e poi se ne vanno. E lei sente che fondamentalmente le persone non riescono a risolvere i propri problemi e che la gente di Gotham ha bisogno di capire come risolverli senza non essere vittime passive che aspettano un supereroe.”

Fare i conti con l’eredità di Batman costringe anche Dick a prendere in esame il suo ruolo come guida dei Titani: “Gotham fa emergere le qualità di leadership, e [Dick] deve valutare per vedere se sono veramente parte di lui, del vero Nightwing, o sono modelli [ereditati da] un padre da cui ha bisogno di differenziarsi“.

Alla fine, scoprire un modo migliore per salvare la giornata sarà un lavoro di squadra. Dice Walker: “La diversità del nostro cast e la diversità dei nostri personaggi entrano davvero in gioco alla fine, su come siamo in grado di conquistare ciò che sembra essere invincibile“.

