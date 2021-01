Titans 3: Savannah Welch interpreterà Barbara Gordon nella serie DC

A quanto pare la serie Titans ha trovato la sua Barbara Gordon.

Variety ha comunicato che Savannah Welch è stata scelta per il ruolo nella terza stagione di prossima uscita dello show HBO Max. Nella terza stagione, Gordon è il commissario di polizia di Gotham City. Utilizza una sedia a rotelle. Era Batgirl fino a quando non è stata colpita e paralizzata dal Joker. Ha una relazione combattiva con Bruce Wayne. La sua vita diventa più complicata quando Dick Grayson (Brenton Thwaites) torna a Gotham, riaccendendo la loro vecchia storia d’amore e iniziando una nuova collaborazione per combattere il crimine.

La Welch è nota per il suo ruolo nel dramma militare di History Channel “Six”, in cui interpretava un marine che ha subito un’amputazione in combattimento. Le sue altre apparizioni sullo schermo includono i film acclamati dalla critica “Boyhood” e “Tree of Life”. La stessa Welch è ha subito un’amputazione e ha perso una gamba dopo un incidente nel 2016. Da allora è diventata portavoce della comunità dei disabili.

Titans è una serie tv DC Comics del 2018, creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, con Robert Ortiz come produttore.

Nel cast Brenton Thwaites (Richard “Dick” Grayson / Robin / Nightwing), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), Curran Walters (Jason Todd / Robin / Red Hood) e Esai Morales (Slade Wilson / Deathstroke).

La terza stagione doveva uscire nel 2020.

