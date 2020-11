Titans: Curran Walters ci mostra la maschera di Red Hood con una nuova foto

La terza stagione della serie tv DC Comics Titans segnerà l’arrivo sul piccolo schermo di un importantissimo personaggio legato al mondo di Batman: Red Hood (Cappuccio Rosso).

Personaggio creato da Bill Finger, Lew Sayre Schwartz e Win Mortimer, introdotto per la prima volta nel febbraio del 1951 in Detective Comics n. 168, Red Hood è un personaggio DC Comics che ha assunto diversi ruoli nel corso della sua esistenza. Inizialmente è stato il Joker prima che questo divenisse effettivamente il Joker, mentre ora è noto per essere Jason Todd di ritorno in azione dopo esser stato ucciso dal Principe del Crimine.

Personaggio iconico per diversi motivi, noto soprattutto per la violenza delle sue azioni, che sta per approdare sul piccolo schermo grazie alla terza stagione della serie Titans, nella quale abbiamo anche visto Jason Todd come Robin interpretato da Curran Walters.

Infatti Walters tornerà nella serie proprio per vestire i panni del personaggio in questione, di cui abbiamo avuto modo di vedere con il look ufficiale per la prima volta pochi giorni fa, ma che oggi possiamo osservare nel dettaglio grazie ad uno scatto preso dal dietro le quinte e pubblicato dallo stesso Curran Walters.

Qui trovate lo scatto in questione.

Titans è una serie tv DC Comics del 2018, creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, con Robert Ortiz come produttore.

Nel cast Brenton Thwaites (Richard “Dick” Grayson / Robin / Nightwing), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), Curran Walters (Jason Todd / Robin / Red Hood) e Esai Morales (Slade Wilson / Deathstroke).

La terza stagione uscirà nel 2020.

