Tobey Maguire ha condiviso la sua reazione al meme di Bully Maguire su Internet.

Lo scorso dicembre, l’originale Spidey cinematografico è tornato nelle sale per il blockbuster multiversale, Spider-Man: No Way Home. Non solo erano passati quattordici anni dall’ultima volta che Tobey Maguire aveva indossato la maschera, ma la sua introduzione nel MCU ha segnato anche il ritorno dell’attore a Hollywood.

Questo dicembre, Maguire è tornato sul grande schermo ancora una volta in Babylon; nel promuovere il film di Damien Chazelle, l’attore ha finito per porre alcune domande interessanti sull’eredità internettiana del suo arrampicamuri. Quando gli è stato chiesto come si sentiva riguardo ai meme nati intorno alla scena di ballo di Spider-Man 3, in un AMA su Reddit la star di Spider-Man Tobey Maguire ha ammesso: “Ho visto i video di Bully Maguire”.

“Sono abbastanza neutrale. Ho visto i video di Bully Maguire, che sono stati una scoperta divertente.”

Bully Maguire è un titolo meme applicato a video su Internet e simili con Peter Parker di Spider-Man 3, infettato dal simbionte e sorprendentemente emo. Il personaggio viene chiamato Bully per via del fatto che si comporta in modo arrogante e aggressivo, mentre si esibisce anche in quella famigerata danza del trequel.

Oltre a chiedere informazioni sul fascino duraturo della sua trilogia originale di Spider-Man, un fan ha chiesto altro sul tema e ha consigliato all’attore di dare un’occhiata a r/raimimemes. Ciò ha spinto Maguire non solo a esprimere che “è grato” ma anche che, in effetti, sta “dando un’occhiata r/raimimemes”, un sub-reddit dove il meme ha spopolato.

“Ho avuto molte esperienze memorabili con le persone, che hanno condiviso ciò che i film hanno significato per loro. Ho avuto alcune esperienze divertenti e toccanti, da incontri spontanei in pubblico con qualcuno che si è sorpreso di condividere come ho li ha aiutati nei momenti difficili. Sono stati molto dolci, e ne sono grato. Soprattutto con i bambini, è quasi come una magia, è incredibile vedere i loro occhi illuminarsi.”

Infine, quando all’attore è stato chiesto se potesse ancora fare il famigerato ballo del film del 2007, Maguire ha risposto dicendo: “Ogni mattina quando mi sveglio” e ha fatto riferimento a un certo video virale con un bambino che replica la danza: “Voglio solo cercare di catturare la gioia di questo piccoletto”.

Se non sapeste di che video parlo, potete vederlo qui sotto:

