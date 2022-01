Tobey Maguire ha parlato del suo ritorno nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home

È passato più di un mese da quando Spider-Man: No Way Home è stato rilasciato nei cinema ed è sicuro dire che tutti, anche le nostre madri, l’hanno visto, dato che il film attualmente ha generato un fatturato globale di 1,6 miliardi di dollari.

Anche se non eccelso, sicuramente uno dei film più popolari negli ultimi tempi. Il nuovo sequel di Spider-Man ha trovato la propria forza proprio nel soddisfare il desiderio dei fan di vedere il trio di arrampica-muri che unisce tre generazioni di personaggi e di fan. Tobey Maguire e Andrew Garfield sono tornati entrambi nei panni dei rispettivi Peter Parker, sia come mentori che alleati di quello di Tom Holland.

Mentre Andrew Garfield ha precedentemente parlato del suo ritorno, Tobey Maguire si è tenuto in particolare fuori dai riflettori. Ora, insieme a Garfield e Holland, Maguire ha parlato del suo ritorno come tessi-ragnatele in Spider-Man: No Way Home.

Parlando con Pete Hammond di Deadline, Maguire ha rivelato perché era attratto da un potenziale ritorno dopo così tanti anni.

“In quella conversazione, l’intenzione, il tipo di amore e la celebrazione di questi film e cosa significassero per Amy e Kevin era evidente, e per me, quando gli artisti o, sai, le persone che guidano il processo creativo hanno un una sorta di autentico, genuino intento di celebrazione e amore, ed era molto evidente per entrambi, non vuoi altro che soddisfarli. Per questo mi sono unito.”

Tobey Maguire ha anche discusso di come fosse un fan sia di Andrew Garfield che della versione di Tom Holland, e che era curioso di vedere come il trio avrebbe funzionato insieme sul grande schermo. Maguire ha continuato parlando di voler rivisitare il passato e di voler creare risoluzioni per il pubblico.

“E sono un grande fan di Tom, di quei film e di Andrew. Quindi, è stato decisamente intrigante, ma sì, stavo anche dicendo: ‘Beh, cosa faremo?’. E questo era un po’ un mistero. Ho apprezzato ciò che è stato condiviso, ma si trattava soprattutto di stare insieme a queste persone e dare nuova forma ciò che faceva parte della mia storia. Ci sono anche cose personali che sono una sorta di risoluzioni. Non sono sicuro di come dirlo. Il tornare non è necessariamente un modo per chiudere un capitolo, ma uno per rivisitare alcuni aspetti e avere determinate risoluzioni. Ovviamente c’è anche il piacere di unirsi a questo progetto pieno d’amore e molto creativo.”

Qui sotto l’intervista:

