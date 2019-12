Todd Phillips difende Martin Scorsese riguardo i film Marvel

Si continua a discutere su Scorsese vs Marvel, e stavolta il regista Todd Phillips arriva per appoggiare il punto di vista del cineasta newyorkese.

Ogni anno The Hollywood Reporter pubblica sul proprio canale YouTube un lunghissimo video in cui alcuni dei registi più importanti dell’anno si riuniscono intorno ad una tavola rotonda per discutere dei propri film, dell’industria cinematografica e tantissimi altri argomenti. Video sempre incredibilmente interessanti, che quest’anno vedrà trai protagonisti, ovviamente, Todd Phillips che col suo Joker ha conquistato tutto il mondo.

Insieme a Phillips, tra gli altri registi, abbiamo il supremo Martin Scorsese, il cui posto alla tavola è decisamente meritato visto che il suo The Irishman possiamo anche considerarlo come uno die film più importanti del decennio che sta per giungere al termine, e pertanto Phillips ha colto la palla al balzo per dire la sua riguardo la polemica Scorsese vs Cinecomics.

Si è già parlato del fatto che Joker non sia un vero e proprio film supereroistico, e lo stesso Phillips durante un breve estratto della roundtable ha parlato di quanto il film sia una sorta di “anti-cinecomic” e di quanto capisca Scorsese quando si parla dell’industria cinematografica contemporanea e di come vengono pensati i cinecomic Marvel / DC standard:

Marty ha generato molto fervore per quello che ha detto, ma lo capisco pienamente. Stavamo lottando per ottenere Joker, il che sembra divertente perché esiste nel mondo dei supereroi, ma in realtà non è uno di quei film. Abbiamo trascorso un anno alla Warner Bros. e ho visto e-mail avanti e indietro, letteralmente, dove dicevano: ‘Si rende conto che vendiamo pigiami Joker a Target?’. ‘I film non sono venuti prima e il pigiama è arrivato secondo? Il pigiama sta dettando i film?’. Gite nel parco a tema. Pigiami. Tazze da slurpee. Qualunque cosa tu stia vendendo sul retro dei film, non puoi prendere le tue decisioni basandoti su questo.

Qui trovate l’estratto della roundtable in questione.

