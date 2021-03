Tokyo Ghost: Cary Fukunaga dirigerà l’adattamento della serie a fumetti Image Comics

Tokyo Ghost, la serie a fumetti della Image Comics di Rick Remender, Sean Gordon Murphy e Matt Hollingsworth, è stata scelta per un adattamento in un film live-action dalla Legendary Entertainment diretta dal regista di No Time to Die, Cary Fukunaga.

Secondo THR, Remender scriverà la sceneggiatura, mentre Fukunaga non solo dirigerà, ma produrrà sotto la sua etichetta, Parliment of Owls, con Hayden Lautenbach.

Tokyo Ghost ha debuttato nel 2015 ed è incentrato su Debbie Decay e Led Dent, due poliziotti nel 2089 che servono come peacekeepers nelle isole di Los Angeles. Tuttavia, il loro lavoro alla fine li porta nell’unica nazione senza tecnologia rimasta al mondo: Tokyo. La trama della serie a fumetti si è dipanata lungo 10 numeri, terminando nel 2016.

Rick Remender, la cui serie Fear Agent è attualmente sviluppata da Point Grey di Seth Rogen per Amazon, e Sean Gordon Murphy, che è dietro il fumetto, Chrononauts, che è impostato per l’adattamento su Netflix, sono dietro la serie a fumetti della Image. Remender, che in precedenza ha lavorato con i fratelli Russo come co-creatore e co-showrunner della serie di SyFy, Deadly Class, è pronto a scrivere il progetto Legendary.

Mi piace: Mi piace Caricamento...