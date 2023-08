Tom Cruise escluso dalla chat di Top Gun: Maverick? Ecco svelato perchè l’attore non è ammesso

Nel palpitante universo di Top Gun: Maverick, il giovane e promettente attore Lewis Pullman, noto per il suo ruolo di tenente Robert “Bob” Floyd, si apre in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, rivelando dettagli intriganti sul dietro le quinte del set. Ma la sua affiliazione a Tom Cruise, il leggendario protagonista di questa nuova avventura cinematografica, è ciò che cattura davvero l’attenzione. Apprendiamo che per Lewis, Tom è più di un semplice co-protagonista; è un mentore, un faro guida che illumina il suo percorso nella tenebrosa giungla di Hollywood.

“Sì, il nostro gruppo è come una famiglia unita, ma è un po’ esclusivo”, sorride Pullman, svelando il segreto dietro la mancanza di Tom Cruise nella chat di gruppo. “C’è una sorta di tacito accordo che non vogliamo distrarre il maestro con le nostre sciocchezze digitali. Tom è in una dimensione parallela di impegni titanici e gesta audaci; disturbare il suo flusso con meme sarebbe quasi un sacrilegio. Tuttavia, dobbiamo ammettere che l’Uomo d’Acciaio è sempre pronto a rispondere con la sua saggezza e il suo supporto incrollabile, anche attraverso una semplice telefonata.”

Ma c’è di più: Pullman rivela un intrigante dietro le quinte dell’audace avventura nei cieli di Top Gun: Maverick. Mentre il cast trascorreva lunghissime ore a sfidare le leggi della gravità, affrontando sfide aereodinamiche e adrenalina a tutto gas, le esigenze fisiologiche non potevano essere trascurate. “Ah, il bagno! Un dilemma epico che abbiamo affrontato. Abbiamo affrontato questo ostacolo con un senso di cameratismo e risolutezza”, dice Pullman con un sorriso colto. “Abbiamo indossato, sì, stivali di gelatina in polvere. Una mossa audace, ma sicura. Perché se anche uno di quei sacchetti si fosse rotto, beh, avremmo avuto un disastro in quota. Quindi, diciamo che ci abbiamo messo molta creatività… e molte sacche di gelatina!”

L’attore conclude con una chicca: un’anteprima delle sue prossime avventure. “E non dimenticate di seguirmi in Lezioni di chimica, l’attesissima serie in arrivo su Apple TV+ con la brillante Brie Larson. Lì troverete un nuovo capitolo della mia carriera cinematografica, un po’ lontano dai cieli ma altrettanto affascinante.”

Top Gun: Maverick – numeri e aneddoti su Tom Cruise

Nelle annali del cinema, pochi sequel hanno catturato l’immaginazione del pubblico come Top Gun: Maverick. Questo atteso seguito, che ha fatto ruggire i motori dopo lunghi anni di attesa, ha già scritto il suo nome dorato nella storia dell’intrattenimento. La trama avvincente ci riporta nell’incandescente mondo dei piloti da caccia, con Tom Cruise che riprende il suo iconico ruolo di Pete “Maverick” Mitchell. Ma questa volta, gli spettatori vengono catapultati in un’avventura che affonda le radici nel passato ma guarda con audacia al futuro.

L’adrenalina è in volo nei cieli cinematografici, mentre Top Gun: Maverick continua a sfrecciare verso nuovi traguardi di incassi al botteghino. Con una mescolanza esplosiva di emozioni, azione ad alta quota e un tributo rispettoso al suo predecessore, il film ha fatto impennare il cuore degli appassionati di cinema. A dominare le classifiche, il nome “Tom Cruise” continua a risplendere come una costellazione di successo, dimostrando che la sua stella non conosce tramonto.

In un’era in cui i sequel possono essere un rischio, Top Gun: Maverick si alza in cielo come un falco audace, riaffermando il suo dominio nei cuori degli spettatori e lasciando un’impronta indelebile nella cultura popolare. Un viaggio epico che celebra il coraggio, l’amicizia e l’indomabile spirito dell’avventura, tutto condito con un tocco di “Tom Cruise”, che continua a illuminare lo schermo come solo lui sa fare.