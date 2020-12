Tom Hanks crede che i cinema dopo la pandemia si concentreranno su blockbuster e grandi franchise

L’industria cinematografica è stata messa, e lo è ancora, a durissima prova a causa del Coronavirus. Sale chiuse, produzioni fermate e uscite rimandate anche di un anno intero, tutti fattori che stanno portando molte major a puntare più sulle piattaforme streaming (in particolare si veda il caso Warner Bros.). Una tendenza che sta facendo tremare chiunque ami il cinema e gli esercenti stessi, ma la possibilità che questo tremendo periodo possa seriamente uccidere l’usanza della sala sembra essere molto più remota di quel che si possa pensare. O almeno così la pensa Tom Hanks.

Tom Hanks attualmente è uno dei pochi attori ad essere protagonista di un film uscito in sala. Parliamo di Notizie dal mondo, l’ultimo film diretto da Paul Greengrass, uscito nei cinema americani il giorno di Natale, ma il cui esordio è passato molto in sordina a causa dell’uscita in contemporanea di Wonder Woman 1984, che se la sta cavando alquanto bene nonostante la situazione.

Un ottimo segnale che indica quanto la gente ancora ami godersi un film in sala e non in casa, e, infatti, Hanks ritiene che il cinema riuscirà a sopravvivere alla pandemia nonostante quanto molti dicano.

Tuttavia, Hanks ritiene che i cinema per sopravvivere saranno costretti a mandare soprattutto grandi blockbuster e film legati a grandi franchise come il Marvel Cinematic Universe:

Esisteranno ancora i cinema? Assolutamente, esisteranno ancora. In un certo modo penso che gli esercenti, appena potranno ripartire, avranno libertà di scelta sulla tipologia di film che vorranno proiettare. I grandi eventi cinematografici saranno quelli che governeranno i cinema. Notizie del mondo potrebbe essere l’ultimo film per adulti che racconta la storia di gente che parla di cose interessanti a essere proposto sul grande schermo da qualche parte perché dopo tutto ciò, per garantire il ritorno in sala del pubblico, avremo i film dell’Universo Cinematografico Marvel e di ogni genere di franchise.

Che questo possa piacere o meno ad alcuni, è un discorso completamente a parte. Quel che conta è che sarà effettivamente così, e non penso ci sia assolutamente nulla di male. Certo, in un multisala da dieci sale non mi dispiacerebbe vederne almeno una dedicata all’ultimo film di Woody Allen. Però, è anche vero che probabilmente non possiamo nemmeno immaginare il periodaccio che gli esercenti hanno passato durante questo 2020, e pertanto non ci sarebbe assolutamente nulla da biasimare se per un dato periodo di tempo vedremo solamente grandi blockbuster.

