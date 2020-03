Tom Hanks e Rita Wilson sono tornati a casa a Los Angeles

Buone nuove sul fronte Coronavirus: Tom Hanks e Rita Wilson sono tornati nella loro casa a Los Angeles.

La situazione Coronavirus non è di certo delle migliori ma sembra che si inizi a percepire un miglioramento, soprattutto sul fronte italiano, ma la strada è ancora lunga prima di tornare alla normalità. Se mai si tornerà alla normalità.

Ad ogni modo, decina di migliaia di persone sono risultate positive al virus in tutto il mondo, tra cui diverse celebrità tra attori, cantanti ecc. Uno di loro è il grande Tom Hanks, celebre per ruoli quali Forrest Gump o Woody di Toy Story, che fu il primo tra le varie celebrità ad annunciare di aver contratto il virus in Australia insieme alla moglie Rita Wilson.

Ora perà l’attore statunitense ci informa, tramite Twitter, che entrambi sono guariti dal virus e che sono tornati sani e salvi nella loro casa di Los Angeles.

Una piccolezza in relazione a quanti malati ci sono in tutto il mondo, per non parlare dell’agghiacciante numero di morti, ma una notizia come questa può aiutari a superare questo triste periodo.

