Tom Holland conferma che interpreterà Fred Astaire in un biopic a lui dedicato

Tom Holland sta per interpretare Spider-Man per la sua sesta volta nell’attesissimo Spider-Man: No Way Home, ma dopo l’uscita di questo nuovo capitolo del MCU il giovane attore tornerà alla danza per la seconda volta nella sua giovanissima carriera.

L’attore ha rivelato che interpreterà il leggendario attore Fred Astaire in un nuovo film biografico per la Sony Pictures.

È stato brevemente menzionato da GQ nella loro recente intervista con l’attore di Spider-Man che il produttore Amy Pascal stava guardando ad Holland per il ruolo. Ora lo stesso Holland ha confermato che interpreterà Astaire.

Attualmente nel pieno del tour stampa di No Way Home, Holland ha dichiarato all’Associated Press:

“Sto per interpretare Fred Astaire. Si, davvero. La sceneggiatura è arrivata una settimana fa. Non l’ho ancora letta. Non me l’hanno data. So che Amy Pascal ha il copione. Abbiamo fatto un Facetime prima. Ero al bar e abbiamo fatto un bel FaceTime, e so che interpreterò Fred Astaire.”

Non si sa molto altro sul film come chi è legato alla regia o chi ha scritto la sceneggiatura, ma va anche notato che questo è un progetto separato rispetto al film biografico precedentemente annunciato Fred & Ginger che vedrà Jamie Bell interpretare Astaire.

