Tom Holland definisce Spider-Man 3 come il cinecomic più ambizioso di sempre

Tom Holland ha chiaramente imparato una o due cose su come evitare di far spoiler sui suoi film Marvel.

L’attore che ha debuttato come Spider-Man in Captain America: Civil War ha sviluppato la reputazione di non saper tener la bocca chiusa, ed entrando nello sviluppo di Spider-Man 3 in molti si sarebbero aspettati dei leak involontari, ma a quanto pare il ragazzo ha imparato a limitarsi sul quel fronte.

Mentre ha scherzato dicendo: “te l’ho quasi detto”, circa un piccolo spoiler fermato in tempo su come Spider-Man 3 finisce, alla fine ha continuato con un’anticipazione molto promettente che sicuramente farà infiammare i fan di Spidey.

“Posso dire che è il film di supereroi più ambizioso mai realizzato”, ha detto Holland a Variety. “Ti siedi, leggi la sceneggiatura e vedi cosa stanno cercando di fare, e ci stanno riuscendo. È davvero impressionante. Non ho mai visto un film di supereroi stand-alone come questo. E io sono solo, sai, ancora una volta, quella piccola merda fortunata che sembra essere Spider-Man. Abbiamo molte più riprese da fare. Abbiamo iniziato prima di Natale e girato per circa sette settimane. Ci siamo fermati per le vacanze di Natale, e poi abbiamo… ricomincio da capo. Sono entusiasta quanto tutti gli altri di vederlo, figuriamoci farne parte.”

Spider-Man 3 seguirà gli eventi di Spider-Man: Far From Home che hanno visto l’identità di Peter Parker rivelata all’intero Marvel Cinematic Universe. Da allora, abbiamo appreso che gli eventi di WandaVision avranno un impatto sulla storia di Spider-Man 3, portando molti a sospettare che il presunto coinvolgimento di membri del cast come Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbe veder l’adattamento di una storia multiversale.

