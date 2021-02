Tom Holland dice che Uncharted presenta le “più grandi sequenze d’azione a cui abbia mai preso parte”

Quando il film Uncharted uscirà l’anno prossimo, sembra che conterrà il tipo di azione che i fan della serie di videogiochi si aspettano.

In una nuova intervista sul podcast Variety’s Awards Circuit (via CB), Holland ha affermato che il film in uscita presenta alcune delle “più grandi sequenze d’azione a cui abbia mai preso parte”. È una dichiarazione molto audace quella dell’attore, visto che ha preso parte a diversi film del MCU, ma a quanto pare ha delle cicatrici per dimostrarlo.

Holland ha continuato dicendo sul podcast che “i tagli, le contusioni e tutto il resto che ho accusato penzolando dai cavi e cadendo dalle cose sono ridicoli”.

Mancano ancora più di un anno alla release di Uncharted, quindi ci vorrà del tempo prima che i fan abbiano l’opportunità di giudicare da soli se l’azione sia all’altezza di quella vista nei videogiochi. Dopo tutto questo tempo, e un via via di registi, Uncharted avrà il suo bel da fare per offrire un’esperienza che corrisponda alla qualità dei giochi.

Molti adattamenti dei videogiochi hanno fallito in questo senso nel corso degli anni, e solo i recenti Tomb Raider e Detective Pikachu hanno dimostrato qualità, ma il franchise di Uncharted significa chiaramente molto per Sony, quindi è giusto presumere abbiano investito molto nel progetto. La saga ha dimostrato di essere uno dei più grandi successi critici e commerciali delle piattaforme PlayStation e una vittoria cinematografica potrebbe aiutare i giochi a raggiungere un pubblico ancora

La serie videoludica di Uncharted include Uncharted: Drake’s Fortune del 2007, Uncharted 2: Among Thieves del 2009, Uncharted 3: Drake’s Deception del 2011 e Uncharted 4: A Thief’s End del 2016. Hanno seguito Nathan, un presunto discendente di Sir Francis Drake, da adulto in viaggio per il mondo verso luoghi storici alla ricerca di ambiti tesori perduti, dallo svelare i segreti del mitico El Dorado al rintracciare l’oro dei pirati perduto di Henry Avery.

La versione di Holland del personaggio sarà più giovane di quanto abbiamo visto nei giochi, mentre Mark Wahlberg reciterà nei panni di Victor “Sully” Sullivan , il mentore di Nathan. Il cast comprende anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Uncharted ha richiesto anni e anni di lavoro con più registi che si sono entrati ed usciti dal progetto. La produzione doveva finalmente iniziare all’inizio di quest’anno solo per essere nuovamente ritardata dalla pandemia di COVID-19. Ora, come mostrano le foto, tutti sono pronti con nuove precauzioni di sicurezza. L’avventura, come dice Sony, inizia davvero.

Il film Uncharted uscirà nelle sale il 16 luglio 2021.

