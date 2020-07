Tom Holland inizierà le riprese di ‘Spider-Man 3’ subito dopo quelle di ‘Uncharted’

Il lanciatissimo Tom Holland non si ferma nemmeno per un attimo! Se ha da poco iniziato le riprese di Uncharted, subito dopo averle concluse inizierà quelle per Spider-Man 3, sempre sotto la regia di Jon Watts.

Finalmente la produzione della trasposizione cinematografica di Uncharted è iniziata, e il giovane attore britannico Tom Holland, interprete di Nathan Drake nella pellicola diretta da Ruben Fleischer, non avrà nemmeno un attimo per riprendere fiato, visto che subito dopo aver finito il suo lavoro per il film di Sony dovrà recarsi sul set per riprendere i panni dell’amichevole Spider-Man di quartiere.

Esattamente, subito dopo la riprese di Uncharted Holland dovrà recarsi sul set del terzo stand alone sull’Uomo Ragno legato al Marvel Cinematic Universe, che probabilmente segnerà un punto di svolta per la continuity dato che ci potrebbero essere collegamenti diretti con i film Sony quali Morbius e Venom.

Quello che però al momento ci interessa è che lo stesso Tom Holland, attraverso un video pubblicato tramite Patreon, ha rivelato che le riprese del terzo film su Spider-Man inizieranno a febbraio 2021.

Finirò Uncharted, poi finirò Spider-Man a febbraio. Due tour promozionali, forse insieme, che dovrebbero richiedere sei settimane di lavoro.

Uncharted uscirà nelle sale statunitensi il 16 luglio 2021, con Ruben Fleischer alla regia, su una sceneggiatura di Joe Carnahan e Rafe Judkins, basata sull’omonima saga video ludica, e con Avi Arad, Alex Gartner e Charles Roven come produttori.

Nel cast Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor Sullivan), Sophia Ali (Chloe Frazer) e Antonio Banderas.

