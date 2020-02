Tom Holland preferirebbe riportare in vita Tony Stark piuttosto che lo zio Ben

Peter Parker ha perso molte persone da quando ha preso a vestire i panni di Spider-Man, ma se Tom Holland potesse scegliere di riportare in vita una persona della vita del suo personaggio, sarebbe Iron Man.

IGN ha parlato con la star alla prima mondiale del suo film Pixar, Onward (di cui qui potete leggere le prime impressioni), e gli ha proposto la domanda. Se gli dessero l’opportunità di riportare in vitya lo zio Ben, i suoi genitori, Gwen Stacy o Tony Stark, quale avrebbe scelto?

Holland ha indugiato per un secondo sullo Zio Ben prima di fare eco a molti fan del Marvel Cinematic Universe con la sua risposta in merito. L’attore di Spider-Man ha dichiarato:

“Dovrebbe essere Tony Stark. Dovrebbe essere lui perché amo lavorare così tanto con Robert, e se potessi fare stare un altro giorno con lui, sarebbe molto divertente.”

Questa non è la prima o l’ultima volta in cui il giovane attore ha elogiato Robert Downey Jr. In effetti, l’anno scorso al Fan X nello Utah, l’attore ha parlato a lungo dei modi in cui la star di Iron Man lo ha davvero fatto sentire a casa durante quei primi giorni nel MCU.

“La cosa straordinaria di RDJ è che è senza dubbio la stella del cinema più famosa del pianeta, o la più grande stella del cinema del pianeta”, ha spiegato Holland. “Nonostante questo è sempre in anticipo, conosce il nome di ogni membro della crew, conosce sempre le sue battute. È professionale, gentile, premuroso. Un giorno ero malato sul set e non conoscevo davvero la persona. E’ stato davvero dolce, mi ha curato un po’ e mi ha preso un po’ sotto la sua ala. Entrare nell’universo Marvel è scoraggiante, è troppo grande. La cosa che ho imparato di più da lui, come anche da Hemsworth, Evans, Scarlett Johansson e tutti gli altri, è che solo perché sei in cima, non significa che puoi essere uno stronzo.”

Bene, non sembra che Iron Man tornerà presto, ma i fan continueranno a chiedere a tutti i membri del cast questa possibilità fino a quando non accadrà. Inoltre, con Disney + attivo e funzionante ora, è probabilmente solo una questione di tempo prima che i due condividano di nuovo lo schermo a titolo fisico. Come per tutto ciò che è Marvel, le persone dovranno solo aspettare e vedere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...