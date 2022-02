Tom Holland vorrebbe partecipare ad un adattamento cinematografico di Jak & Daxter

Tutti hanno quel momento che amano del loro videogioco preferito, e in molti sognano di vedere quella storia farsi strada al cinema. Anche se nella storia del cinema i film tratti dai videogiochi non sono mai riusciti più di tanto, negli ultimi anni il genere ha ricevuto alcuni aggiornamenti, dando vita a film niente male come Tomb Raider e Detective Pikachu.

L’ultimo degli attesi adattamenti è Uncharted, con Tom Holland protagonista, e questo film a quanto pare avrebbe convinto il giovane attore inglese della possibilità d’adattamento anche di un altra proprietà della Naughty Dog.

Durante un’intervista con GameSpot, la star di Uncharted ha spiegato che gli piacerebbe lavorare su un altro adattamento di un classico della Naughty Dog, ma probabilmente non quello che ti aspetteresti.

“Mi piacerebbe fare un film su Jak e Daxter e interpreterei Jak”, ha detto Holland. “Ma lo farei A24, quindi sarebbe davvero strano e molto dark.”

La A24 è la società cinematografica indipendente che ci ha portato The Lighthouse e Hereditary, non esattamente la prima scelta di tutti per adattare un tale gioco d’azione d’animazione, ma ehi, Holland è la star del cinema qui, quindi chi siamo noi per mettere in dubbio la sua scelta.

Qui sotto potete vedere l’intervista:

Hey, @A24 and @Naughty_Dog. Tom Holland has a great video game adaptation pitch for you guys. pic.twitter.com/QKKbJYWedf — GameSpot (@GameSpot) February 4, 2022

